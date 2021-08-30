https://ria.ru/20210830/udar-1747773444.html

США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле

США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021

США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле

Военные США занимаются расследованием ситуации вокруг удара беспилотника в афганской столице Кабуле и изучают сообщения о человеческих жертвах, заявило... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T03:59

2021-08-30T03:59

2021-08-30T03:59

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военные США занимаются расследованием ситуации вокруг удара беспилотника в афганской столице Кабуле и изучают сообщения о человеческих жертвах, заявило Центральное командование вооруженных сил США.Также командование заявило, что будет "опечалено" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.Телеканал CNN ранее передавал, что в результате удара американского беспилотника в одном из районов Кабула погибло девять человек, в том числе шестеро детей.Центральное командование ранее сообщало, что в воскресенье в результате удара беспилотника был уничтожен автомобиль в столице Афганистана. По словам военных, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210829/udar-1747749503.html

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