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США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021
США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
Военные США занимаются расследованием ситуации вокруг удара беспилотника в афганской столице Кабуле и изучают сообщения о человеческих жертвах, заявило... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:59
2021-08-30T03:59
2021-08-30T03:59
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Военные США занимаются расследованием ситуации вокруг удара беспилотника в афганской столице Кабуле и изучают сообщения о человеческих жертвах, заявило Центральное командование вооруженных сил США.Также командование заявило, что будет "опечалено" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.Телеканал CNN ранее передавал, что в результате удара американского беспилотника в одном из районов Кабула погибло девять человек, в том числе шестеро детей.Центральное командование ранее сообщало, что в воскресенье в результате удара беспилотника был уничтожен автомобиль в столице Афганистана. По словам военных, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан
США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
Военные США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле и сообщения о жертвах
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости.
Военные США
занимаются расследованием ситуации вокруг удара беспилотника в афганской столице Кабуле
и изучают сообщения о человеческих жертвах, заявило Центральное командование вооруженных сил США.
"Нам известны сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате нашего удара по автомобилю, произведенного сегодня в Кабуле. Мы по-прежнему оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, предотвратил неминуемую угрозу со стороны ИГИЛ-К* (террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* - Прим. ред.) для аэропорта. Мы знаем, что из-за уничтожения транспортного средства произошли последующие значительные и мощные взрывы, что говорит о наличии большого количества взрывчатого вещества внутри (машины - ред.), что могло привести к дополнительным жертвам. Неясно, что могло произойти, и мы продолжаем расследование", - говорится в заявлении представителя Центрального командования США Билла Урбана.
Также командование заявило, что будет "опечалено" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.
Телеканал CNN ранее передавал, что в результате удара американского беспилотника в одном из районов Кабула погибло девять человек, в том числе шестеро детей.
Центральное командование ранее сообщало, что в воскресенье в результате удара беспилотника был уничтожен автомобиль в столице Афганистана
. По словам военных, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.