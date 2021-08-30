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В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:04
2021-08-30T07:04
2021-08-30T13:35
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сша
франция
григорий лукьянцев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.Уточняется, что эти цифры приблизительны, не носят исчерпывающий характер и постоянно обновляются."Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах", — рассказал дипломат.По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия. Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
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в мире, казахстан, сша, франция, григорий лукьянцев, россия
07:04 30.08.2021 (обновлено: 13:35 30.08.2021)
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
Уполномоченный МИД Лукьянцев: более девяти тысяч россиян сидят в тюрьмах за рубежом