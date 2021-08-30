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В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом
Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T07:04
2021-08-30T13:35
в мире
казахстан
сша
франция
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.Уточняется, что эти цифры приблизительны, не носят исчерпывающий характер и постоянно обновляются."Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах", — рассказал дипломат.По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия. Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева &gt;&gt;
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в мире, казахстан, сша, франция, григорий лукьянцев, россия
07:04 30.08.2021 (обновлено: 13:35 30.08.2021)
 
В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом

Уполномоченный МИД Лукьянцев: более девяти тысяч россиян сидят в тюрьмах за рубежом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.
По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.
Уточняется, что эти цифры приблизительны, не носят исчерпывающий характер и постоянно обновляются.
"Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах", — рассказал дипломат.
По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия.
Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
05:20
В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
 
В миреКазахстанСШАФранцияГригорий ЛукьянцевРоссия
 
 
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