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В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом

В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД рассказали, сколько россиян сидят в тюрьмах за рубежом

Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T07:04

2021-08-30T07:04

2021-08-30T13:35

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сша

франция

григорий лукьянцев

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.Уточняется, что эти цифры приблизительны, не носят исчерпывающий характер и постоянно обновляются."Ряд стран имеет определенные ограничители политического характера, и поэтому они не разглашают такую информацию. Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в зарубежных странах", — рассказал дипломат.По его словам, если составить неформальный рейтинг государств с наибольшим количеством находящихся в заключении россиян, первые строчки займут те, где сформировались крупные русские и русскоязычные общины: США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция, Германия. Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210830/but-1747775157.html

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в мире, казахстан, сша, франция, григорий лукьянцев, россия