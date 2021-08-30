Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/tsentr-1747896324.html
Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций
Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций - РИА Новости, 30.08.2021
Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций
На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:34
2021-08-30T20:34
образование - общество
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
рынок труда
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591354606_0:350:3018:2048_1920x0_80_0_0_658e60d0d98d68b839f99398ca9079f4.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы "Россия – страна возможностей" – площадка для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Ключевая задача Центра – запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных (в том числе, управленческих и деловых) компетенций у студентов. Для этого в Центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций – Открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам – оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям – привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ", директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова.По его словам, до конца 2021 года планируется открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тысяч студентов.Эксперты АНО "Россия – страна возможностей" создали "конструктор компетенций" – набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента – именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей.Как отметили в пресс-службе, в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО "РСВ" планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тысяч студентов.
https://ria.ru/20210429/pobediteli-1730538359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591354606_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_e7ee143420e4be4841e0ba0e82b107c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование - общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), рынок труда, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
20:34 30.08.2021
 

Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы "Россия – страна возможностей" – площадка для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Ключевая задача Центра – запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных (в том числе, управленческих и деловых) компетенций у студентов. Для этого в Центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций – Открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам – оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям – привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ", директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова.
По его словам, до конца 2021 года планируется открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тысяч студентов.
Эксперты АНО "Россия – страна возможностей" создали "конструктор компетенций" – набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента – именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей.
Как отметили в пресс-службе, в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО "РСВ" планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тысяч студентов.
конкурс Мой первый бизнес - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 17:54
В конкурсе "Мой первый бизнес" победили 12 проектов российских школьников
 
Образование - ОбществоРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Рынок трудаРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Глава СК поручил доложить о ходе дела о фотосессии девочки-подростка
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
Лента новостейМолния