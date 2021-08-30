https://ria.ru/20210830/tsentr-1747896324.html

Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций

Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций - РИА Новости, 30.08.2021

Открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций

На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:34

2021-08-30T20:34

2021-08-30T20:34

образование - общество

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

рынок труда

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыт первый в России Центр оценки и развития управленческих компетенций платформы "Россия – страна возможностей" – площадка для взаимодействия студентов, работодателей и представителей региональной власти, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Ключевая задача Центра – запустить на базе университета системную работу по оценке и развитию надпрофессиональных (в том числе, управленческих и деловых) компетенций у студентов. Для этого в Центре будут внедрены специальные диагностические и оценочные инструменты, образовательные программы и модули по развитию компетенций – Открытие центра позволит университетам выпускать студентов, максимально адаптированных к задачам современного рынка труда, студентам – оценивать и развивать свои компетенции, а работодателям – привлекать молодые кадры с необходимым для конкретной позиции набором навыков", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ", директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова.По его словам, до конца 2021 года планируется открыть более 25 Центров компетенций на базе университетов, что позволит протестировать около 150 тысяч студентов.Эксперты АНО "Россия – страна возможностей" создали "конструктор компетенций" – набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, который обеспечит прозрачность оценки управленческого опыта. В числе навыков, которые можно будет оценить: ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента – именно он будет отображаться в специальной базе для работодателей.Как отметили в пресс-службе, в проекте уже принимают участие свыше 80 ведущих компаний-работодателей. К 2023 году АНО "РСВ" планирует открыть в российских вузах не менее 75 центров оценки компетенций и оценить навыки порядка 300 тысяч студентов.

https://ria.ru/20210429/pobediteli-1730538359.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), рынок труда, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")