https://ria.ru/20210830/telegram-1747906668.html

Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз

Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз - РИА Новости, 30.08.2021

Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз

Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T22:34

2021-08-30T22:34

2021-08-30T22:34

технологии

павел дуров

telegram (приложение)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741554974_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d90ee3f8e00885f84c6b62f5cb630cb4.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости/Прайм. Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower."Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены более одного миллиарда раз по всему миру", - пишет портал.Telegram стал пятнадцатым в мире приложением, которое загрузили миллиард раз или более, такой показатель по числу загрузок уже преодолели в том числе WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram и Spotify, сообщил портал.В сообщении отмечается, что крупнейшим рынком приложения является Индия, на которую пришлось 22% загрузок, затем следуют Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно).Загрузка приложения ускорилась в текущем году, говорится в сообщении, и в первом полугодии 2021 года число загрузок приложения составило около 214,7 миллиона, что в 1,6 раза больше по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда приложение установили 133 миллиона раз.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210630/telegram-1739219120.html

https://ria.ru/20210617/telegram-1737339709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, павел дуров, telegram (приложение), россия