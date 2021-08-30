https://ria.ru/20210830/telegram-1747906668.html
Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз
Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз - РИА Новости, 30.08.2021
Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз
Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T22:34
2021-08-30T22:34
2021-08-30T22:34
технологии
павел дуров
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости/Прайм. Приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире, сообщил портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower."Популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram присоединилось к элитному клубу приложений, которые были загружены более одного миллиарда раз по всему миру", - пишет портал.Telegram стал пятнадцатым в мире приложением, которое загрузили миллиард раз или более, такой показатель по числу загрузок уже преодолели в том числе WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram и Spotify, сообщил портал.В сообщении отмечается, что крупнейшим рынком приложения является Индия, на которую пришлось 22% загрузок, затем следуют Россия и Индонезия (10% и 8% соответственно).Загрузка приложения ускорилась в текущем году, говорится в сообщении, и в первом полугодии 2021 года число загрузок приложения составило около 214,7 миллиона, что в 1,6 раза больше по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда приложение установили 133 миллиона раз.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210630/telegram-1739219120.html
https://ria.ru/20210617/telegram-1737339709.html
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технологии, павел дуров, telegram (приложение), россия
Приложение Telegram загрузили более миллиарда раз
TechCrunch: приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире