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Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар
Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар - РИА Новости, 30.08.2021
Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар, сообщает StarHit. Пара расписалась в одном из подмосковных ЗАГСов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:53
2021-08-30T18:53
2021-08-30T18:53
шоубиз
свадьба
пелагея
иван телегин
знаменитости
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар, сообщает StarHit. Пара расписалась в одном из подмосковных ЗАГСов.На торжественной церемонии присутствовали только самые близкие люди. Пышное празднование влюбленные планируют устроить позднее.Предложение руки и сердца Иван сделал девушке еще в мае. Для этого он отправился на родину Марии – в Нижневартовск. Ее тетя владеет там отелем "Обь".Хоккеист продолжает судебные разбирательства с бывшими пассиями. С певицей Пелагеей Телегин после развода делит совместно нажитое имущество. У экс-супругов есть общая дочь Таисия.Еще одна девушка хоккеиста – Евгения Ноур – требует взыскать с него алименты. Хоккеист ушел из семьи до рождения сына, поэтому не был вписан в графу "отец". Теперь девушка хочет восстановить справедливость.
https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html
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свадьба, пелагея, иван телегин, знаменитости