https://ria.ru/20210830/telegin-1747858795.html

Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар

Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар - РИА Новости, 30.08.2021

Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар, сообщает StarHit. Пара расписалась в одном из подмосковных ЗАГСов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:53

2021-08-30T18:53

2021-08-30T18:53

шоубиз

свадьба

пелагея

иван телегин

знаменитости

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на Марии Гончар, сообщает StarHit. Пара расписалась в одном из подмосковных ЗАГСов.На торжественной церемонии присутствовали только самые близкие люди. Пышное празднование влюбленные планируют устроить позднее.Предложение руки и сердца Иван сделал девушке еще в мае. Для этого он отправился на родину Марии – в Нижневартовск. Ее тетя владеет там отелем "Обь".Хоккеист продолжает судебные разбирательства с бывшими пассиями. С певицей Пелагеей Телегин после развода делит совместно нажитое имущество. У экс-супругов есть общая дочь Таисия.Еще одна девушка хоккеиста – Евгения Ноур – требует взыскать с него алименты. Хоккеист ушел из семьи до рождения сына, поэтому не был вписан в графу "отец". Теперь девушка хочет восстановить справедливость.

https://ria.ru/20201004/pelageya-1578180909.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, пелагея, иван телегин, знаменитости