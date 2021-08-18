https://ria.ru/20210818/telegin-1746179504.html

Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство

Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство - РИА Новости, 18.08.2021

Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство

Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T10:49

2021-08-18T10:49

2021-08-18T10:49

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дети

пелагея

иван телегин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit.Сын Марк родился в гражданском браке с Евгенией Ноур. Телегин ушел из семьи, когда жена была беременна, поэтому в свидетельстве о рождении хоккеист не указан как отец. Он не принимал участия в воспитании ребенка, только нерегулярно "по настроению" высылал разные суммы – около 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.Ноур подала в суд, чтобы установить отцовство и добиться официальных выплат. Однако Телегин добровольно признал сына, поэтому генетический тест не понадобился.У спортсмена есть второй ребенок от певицы Пелагеи. Звезды поженились в 2016 году, но через несколько лет развелись. Между ними также продолжаются судебные тяжбы по вопросам раздела имущества.

https://ria.ru/20210331/pelageya-1603499521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, пелагея, иван телегин, знаменитости