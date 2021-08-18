Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХоккеист ЦСКА Иван Телегин на церемонии награждения золотыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2019/20 в Музее хоккея в Москве.медалями ЧР
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit.
Сын Марк родился в гражданском браке с Евгенией Ноур. Телегин ушел из семьи, когда жена была беременна, поэтому в свидетельстве о рождении хоккеист не указан как отец. Он не принимал участия в воспитании ребенка, только нерегулярно "по настроению" высылал разные суммы – около 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.
Иван Телегин
Ноур подала в суд, чтобы установить отцовство и добиться официальных выплат. Однако Телегин добровольно признал сына, поэтому генетический тест не понадобился.
"Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости", – отметили в Никулинском суде столицы.
У спортсмена есть второй ребенок от певицы Пелагеи. Звезды поженились в 2016 году, но через несколько лет развелись. Между ними также продолжаются судебные тяжбы по вопросам раздела имущества.