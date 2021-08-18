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Шоубиз
https://ria.ru/20210818/telegin-1746179504.html
Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство
Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство - РИА Новости, 18.08.2021
Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство
Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:49
2021-08-18T10:49
шоубиз
дети
пелагея
иван телегин
знаменитости
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit.Сын Марк родился в гражданском браке с Евгенией Ноур. Телегин ушел из семьи, когда жена была беременна, поэтому в свидетельстве о рождении хоккеист не указан как отец. Он не принимал участия в воспитании ребенка, только нерегулярно "по настроению" высылал разные суммы – около 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.Ноур подала в суд, чтобы установить отцовство и добиться официальных выплат. Однако Телегин добровольно признал сына, поэтому генетический тест не понадобился.У спортсмена есть второй ребенок от певицы Пелагеи. Звезды поженились в 2016 году, но через несколько лет развелись. Между ними также продолжаются судебные тяжбы по вопросам раздела имущества.
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дети, пелагея, иван телегин, знаменитости
10:49 18.08.2021
 

Бывший муж Пелагеи Телегин в суде признал отцовство

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХоккеист ЦСКА Иван Телегин на церемонии награждения золотыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2019/20 в Музее хоккея в Москве.медалями ЧР
Хоккеист ЦСКА Иван Телегин на церемонии награждения золотыми медалями чемпионата России по итогам сезона-2019/20 в Музее хоккея в Москве.медалями ЧР - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Хоккеист и бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал ребенка от первого брака, сообщает StarHit.
Сын Марк родился в гражданском браке с Евгенией Ноур. Телегин ушел из семьи, когда жена была беременна, поэтому в свидетельстве о рождении хоккеист не указан как отец. Он не принимал участия в воспитании ребенка, только нерегулярно "по настроению" высылал разные суммы – около 50 тысяч рублей раз в несколько месяцев.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИван Телегин
Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Иван Телегин
Ноур подала в суд, чтобы установить отцовство и добиться официальных выплат. Однако Телегин добровольно признал сына, поэтому генетический тест не понадобился.
"Ответчик добровольно признал иск, а когда есть взаимное согласие сторон, в проведении ДНК-экспертизы нет необходимости", – отметили в Никулинском суде столицы.
У спортсмена есть второй ребенок от певицы Пелагеи. Звезды поженились в 2016 году, но через несколько лет развелись. Между ними также продолжаются судебные тяжбы по вопросам раздела имущества.
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