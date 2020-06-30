Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Певице Певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке. Об этом рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для пары, пишет издание " StarHit ".

Он утверждает, что артистка была вынуждена подать на алименты, поскольку спортсмен "полностью самоустранился".

"За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез", — отметил юрист.

По его словам, не так давно у Пелагеи умер близкий друг. Она попросила мужа быть рядом, чтобы сопровождать ее на похоронах. Однако Телегин снова "самоустранился".

"Случилась ссора, которая и послужила началом конца", — пояснил собеседник.

Он заключил, что вопрос о разделе имущества супругов решит суд.

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между Телегиным и Пелагеей. Суду предстоит решить вопрос о разводе супругов и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. До этого в рамках разбирательства проходили беседы по иску, однако лично певица и хоккеист на них не являлись.

О расставании пара объявила еще в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".