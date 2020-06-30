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Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина
Певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке. Об этом рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T02:05
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иван телегин
пелагея
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россия, шоу-бизнес, иван телегин, пелагея, москва

Юрист раскрыл детали развода Пелагеи и Телегина

02:05 30.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПелагея и Иван Телегин
Пелагея и Иван Телегин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Певице Пелагее и хоккеисту Ивану Телегину не удалось решить ряд вопросов в досудебном порядке. Об этом рассказал юрист, составлявший мировое соглашение для пары, пишет издание "StarHit".
Он утверждает, что артистка была вынуждена подать на алименты, поскольку спортсмен "полностью самоустранился".

"За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез", — отметил юрист.

По его словам, не так давно у Пелагеи умер близкий друг. Она попросила мужа быть рядом, чтобы сопровождать ее на похоронах. Однако Телегин снова "самоустранился".

"Случилась ссора, которая и послужила началом конца", — пояснил собеседник.

Он заключил, что вопрос о разделе имущества супругов решит суд.
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Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между Телегиным и Пелагеей. Суду предстоит решить вопрос о разводе супругов и взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. До этого в рамках разбирательства проходили беседы по иску, однако лично певица и хоккеист на них не являлись.
О расставании пара объявила еще в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено".
Певица и хоккеист сборной России поженились летом 2016 года, у них родилась дочь.
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