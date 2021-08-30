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Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году - РИА Новости, 30.08.2021
Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил пять тем для сочинения, которое 11-классникам традиционно предстоит написать в декабре. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:23
2021-08-30T14:32
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил пять тем для сочинения, которое 11-классникам традиционно предстоит написать в декабре."Буквально на прошлой неделе советом при министерстве просвещения по вопросам проведения итогового сочинения для учащихся 11-х классов (были утверждены темы – ред.). Напомню: сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене. Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время", - рассказал Кравцов на брифинге.Министр также озвучил пять тематических направлений, ожидающих учеников выпускных классов в этом году: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и Наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина".
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образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, общество, сн_образование, социальный навигатор
14:23 30.08.2021 (обновлено: 14:32 30.08.2021)
 
Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году

Министр просвещения Кравцов объявил темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году

© Pixabay / tookapicДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / tookapic
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил пять тем для сочинения, которое 11-классникам традиционно предстоит написать в декабре.
"Буквально на прошлой неделе советом при министерстве просвещения по вопросам проведения итогового сочинения для учащихся 11-х классов (были утверждены темы – ред.). Напомню: сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене. Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время", - рассказал Кравцов на брифинге.
Министр также озвучил пять тематических направлений, ожидающих учеников выпускных классов в этом году: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и Наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина".
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