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Туризм
https://ria.ru/20210830/sochi-1747865164.html
В Сочи подсчитали, сколько хачапури и шашлыков съели за лето туристы
В Сочи подсчитали, сколько хачапури и шашлыков съели за лето туристы - РИА Новости, 30.08.2021
В Сочи подсчитали, сколько хачапури и шашлыков съели за лето туристы
За лето в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 тысяч штук хачапури и выпили около 300 тысяч литров кваса, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:30
2021-08-30T19:30
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. За лето в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 тысяч штук хачапури и выпили около 300 тысяч литров кваса, сообщила пресс-служба администрации города.Также среди блюд популярными оказались местные мидии, их предлагали в семи заведениях курорта.Всего с начала мая и до настоящего времени в Сочи отдохнули более 3,4 миллиона туристов, аэропорт города принимал 20 тысяч пассажиров в день, на железнодорожный вокзал Сочи ежедневно прибывали 14 тысяч гостей. Также каждые сутки через пост Магри приезжали 7 тысяч отдыхающих.Популярные достопримечательности курорта – Солохаул-парк, ферму Экзархо, Сочинский дендрарий и Скайпарк – за лето посетили 450 тысяч человек.Власти Сочи ранее заявляли, что туристический сезон в условиях пандемии удался, а отдыхающих было вдвое больше, чем в 2020 году.
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сочи, новости - туризм, туризм, краснодарский край, туристы, статистика
19:30 30.08.2021
 

В Сочи подсчитали, сколько хачапури и шашлыков съели за лето туристы

© Depositphotos / 5PHШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Depositphotos / 5PH
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. За лето в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 тысяч штук хачапури и выпили около 300 тысяч литров кваса, сообщила пресс-служба администрации города.
Также среди блюд популярными оказались местные мидии, их предлагали в семи заведениях курорта.
Всего с начала мая и до настоящего времени в Сочи отдохнули более 3,4 миллиона туристов, аэропорт города принимал 20 тысяч пассажиров в день, на железнодорожный вокзал Сочи ежедневно прибывали 14 тысяч гостей. Также каждые сутки через пост Магри приезжали 7 тысяч отдыхающих.
Популярные достопримечательности курорта – Солохаул-парк, ферму Экзархо, Сочинский дендрарий и Скайпарк – за лето посетили 450 тысяч человек.
Власти Сочи ранее заявляли, что туристический сезон в условиях пандемии удался, а отдыхающих было вдвое больше, чем в 2020 году.
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