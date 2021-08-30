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Туризм
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Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году
Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году - РИА Новости, 30.08.2021
Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году
Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:45
2021-08-30T11:45
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
алексей копайгородский
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать в выходные
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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года", — написал Копайгородский в телеграм-канале.Градоначальник отметил, что, согласно новым правилам заселения в отели, которые вступили в силу с 1 августа, на курорт приезжают около 70 процентов привитых от COVID-19 отдыхающих. Он добавил, что Сочи готов к росту турпотока и планирует принять в 2021 году около 6,5 миллиона гостей. Предполагается, что путешественники будут активно посещать город и в межсезонье.
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сочи, новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых в россии 2021 летом
11:45 30.08.2021
 
Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году

Мэр Сочи: более пяти миллионов туристов отдохнули в городе в условиях пандемии

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на реконструированной набережной в районе пляжа Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года", — написал Копайгородский в телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что, согласно новым правилам заселения в отели, которые вступили в силу с 1 августа, на курорт приезжают около 70 процентов привитых от COVID-19 отдыхающих.
Он добавил, что Сочи готов к росту турпотока и планирует принять в 2021 году около 6,5 миллиона гостей. Предполагается, что путешественники будут активно посещать город и в межсезонье.
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ТуризмСочиНовости - ТуризмТуризмАлексей КопайгородскийКоронавирус COVID-19туристыкуда поехать в выходныекуда поехатьотдых в России 2021 летом
 
 
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