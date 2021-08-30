https://ria.ru/20210830/sochi-1747794899.html

Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году

Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году - РИА Новости, 30.08.2021

Власти Сочи рассказали, сколько туристов отдохнули на курорте в этом году

Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:45

2021-08-30T11:45

2021-08-30T11:45

туризм

сочи

новости - туризм

туризм

алексей копайгородский

коронавирус covid-19

туристы

куда поехать в выходные

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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Сочи в условиях пандемии, сообщил мэр города Алексей Копайгородский."Летний сезон, проведенный в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года", — написал Копайгородский в телеграм-канале.Градоначальник отметил, что, согласно новым правилам заселения в отели, которые вступили в силу с 1 августа, на курорт приезжают около 70 процентов привитых от COVID-19 отдыхающих. Он добавил, что Сочи готов к росту турпотока и планирует принять в 2021 году около 6,5 миллиона гостей. Предполагается, что путешественники будут активно посещать город и в межсезонье.

https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html

сочи

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2021

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