https://ria.ru/20210830/sk-1747864920.html

СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны

СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны - РИА Новости, 30.08.2021

СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:13

2021-08-30T17:13

2021-08-30T17:13

украина

александр бастрыкин

верховная рада украины

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

эдуард долинский

без срока давности

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса Бульбы-Боровца, помогавшего нацистам в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства."Книга, по данным ряда СМИ, была опубликована на территории Украины, но, учитывая вероятность передачи информации, в том числе и запрещенной, и на территорию Российской Федерации, председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить изложенные в СМИ сведения и представить доклад", - говорится в сообщении.Как написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook-аккаунте, книга под названием "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу" выпущено издательством Верховной Рады.Героя книги Долинский называет "нацистским военным преступником, комендантом вспомогательной полиции, атаманом-погромщиком", а публикацию – "хвалебной". По его данным, издание закупило Министерство культуры Украины для распространения в библиотеках.По словам общественника, Бульба-Боровец ответственен за систематическое уничтожение евреев в Сарненском районе Ровненской области Украины. В частности, отметил Долинский, подчиненные Бульбы-Боровца в ноябре 1941 года расстреляли все еврейское население Олевска – более 500 мужчин, женщин и детей.Возглавляемая им вооруженная организация националистов, по данным следствия, существовала с августа 1941 по 1944 год.

https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

украина

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украина, александр бастрыкин, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), эдуард долинский, без срока давности, россия