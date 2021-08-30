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СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны
СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны - РИА Новости, 30.08.2021
СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:13
2021-08-30T17:13
украина
александр бастрыкин
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
эдуард долинский
без срока давности
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса Бульбы-Боровца, помогавшего нацистам в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства."Книга, по данным ряда СМИ, была опубликована на территории Украины, но, учитывая вероятность передачи информации, в том числе и запрещенной, и на территорию Российской Федерации, председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить изложенные в СМИ сведения и представить доклад", - говорится в сообщении.Как написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook-аккаунте, книга под названием "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу" выпущено издательством Верховной Рады.Героя книги Долинский называет "нацистским военным преступником, комендантом вспомогательной полиции, атаманом-погромщиком", а публикацию – "хвалебной". По его данным, издание закупило Министерство культуры Украины для распространения в библиотеках.По словам общественника, Бульба-Боровец ответственен за систематическое уничтожение евреев в Сарненском районе Ровненской области Украины. В частности, отметил Долинский, подчиненные Бульбы-Боровца в ноябре 1941 года расстреляли все еврейское население Олевска – более 500 мужчин, женщин и детей.Возглавляемая им вооруженная организация националистов, по данным следствия, существовала с августа 1941 по 1944 год.
https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html
https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html
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украина, александр бастрыкин, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), эдуард долинский, без срока давности, россия
17:13 30.08.2021
 
СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны

СК изучит книгу об украинском националисте Тарасе Бульбе-Боровце, сотрудничавшем с немцами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса Бульбы-Боровца, помогавшего нацистам в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
"Книга, по данным ряда СМИ, была опубликована на территории Украины, но, учитывая вероятность передачи информации, в том числе и запрещенной, и на территорию Российской Федерации, председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить изложенные в СМИ сведения и представить доклад", - говорится в сообщении.
Тарас Бульба-Боровец - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 14:44
Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Как написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook-аккаунте, книга под названием "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу" выпущено издательством Верховной Рады.
Героя книги Долинский называет "нацистским военным преступником, комендантом вспомогательной полиции, атаманом-погромщиком", а публикацию – "хвалебной". По его данным, издание закупило Министерство культуры Украины для распространения в библиотеках.
Горожане сооружают укрепления на улицах родного города - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 09:08
ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ
По словам общественника, Бульба-Боровец ответственен за систематическое уничтожение евреев в Сарненском районе Ровненской области Украины. В частности, отметил Долинский, подчиненные Бульбы-Боровца в ноябре 1941 года расстреляли все еврейское население Олевска – более 500 мужчин, женщин и детей.
Возглавляемая им вооруженная организация националистов, по данным следствия, существовала с августа 1941 по 1944 год.
 
УкраинаАлександр БастрыкинВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Эдуард ДолинскийБез срока давностиРоссия
 
 
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