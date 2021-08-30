СК изучит книгу об украинце-коллаборанте, убивавшем евреев во время войны
СК изучит книгу об украинском националисте Тарасе Бульбе-Боровце, сотрудничавшем с немцами
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить данные о публикации книги про деятеля украинского националистического движения Тараса Бульбы-Боровца, помогавшего нацистам в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
"Книга, по данным ряда СМИ, была опубликована на территории Украины, но, учитывая вероятность передачи информации, в том числе и запрещенной, и на территорию Российской Федерации, председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить изложенные в СМИ сведения и представить доклад", - говорится в сообщении.
29 августа, 14:44Издательство Рады выпустило книгу про помогавшего фашистам украинца
Как написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook-аккаунте, книга под названием "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу" выпущено издательством Верховной Рады.
Героя книги Долинский называет "нацистским военным преступником, комендантом вспомогательной полиции, атаманом-погромщиком", а публикацию – "хвалебной". По его данным, издание закупило Министерство культуры Украины для распространения в библиотеках.
По словам общественника, Бульба-Боровец ответственен за систематическое уничтожение евреев в Сарненском районе Ровненской области Украины. В частности, отметил Долинский, подчиненные Бульбы-Боровца в ноябре 1941 года расстреляли все еврейское население Олевска – более 500 мужчин, женщин и детей.
Возглавляемая им вооруженная организация националистов, по данным следствия, существовала с августа 1941 по 1944 год.