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Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке - РИА Новости, 30.08.2021
Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
ВЕНГРИЯ И РФ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГАЗОВОЙ СДЕЛКЕ - БЛУМБЕРГ СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ МИД ВЕНГРИИ РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:15
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ВЕНГРИЯ И РФ ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГАЗОВОЙ СДЕЛКЕ - БЛУМБЕРГ СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ МИД ВЕНГРИИВЕНГРИЯ БУДЕТ ЗАКУПАТЬ У РФ 4,5 МЛРД КУБОВ ГАЗА ЕЖЕГОДНО, ПОСТАВКИ ПО НОВОМУ КОНТРАКТУ НАЧНУТСЯ 1 ОКТЯБРЯ - БЛУМБЕРГ СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ МИД ВЕНГРИИРИА Новости
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