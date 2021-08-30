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Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных
Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных - РИА Новости, 30.08.2021
Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных
Издание Readovka сообщило, что его сайт внесен в реестр запрещенных по иску подмосковных приставов, при этом в реестре Роскомнадзора указано, что доступ... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:19
2021-08-30T15:19
2021-08-30T15:19
общество
медиа
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Издание Readovka сообщило, что его сайт внесен в реестр запрещенных по иску подмосковных приставов, при этом в реестре Роскомнадзора указано, что доступ ограничивается только к странице."Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных. Это произошло по иску подмосковных приставов... 26 августа состоялось заседание Видновского городского суда, где рассматривался запрос подмосковного пристава о привлечении Роскомнадзора как органа, обязанного по закону блокировать сайты по решению суда. Именно Роскомнадзор, а не мы сами, должны блокировать собственный ресурс, по мнению пристава. Исходя из материалов исполнительного производства, с которыми ознакомилась Readovka, пристав уже пытался привлечь РКН к блокировке нашего сайта в прошлом году, но в ведомстве указали на незаконный характер такого требования и отказывались это делать", - говорится в сообщении.При этом в едином реестре сайтов Роскомнадзора по запросу "Readovka.ru" содержится информация об ограничении доступа к странице, а не к сайту целиком. Само же издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, медиа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных
Издание Readovka заявило о внесении сайта в реестр запрещенных изданий по иску приставов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Издание Readovka сообщило, что его сайт внесен в реестр запрещенных по иску подмосковных приставов, при этом в реестре Роскомнадзора
указано, что доступ ограничивается только к странице.
"Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных. Это произошло по иску подмосковных приставов... 26 августа состоялось заседание Видновского городского суда, где рассматривался запрос подмосковного пристава о привлечении Роскомнадзора как органа, обязанного по закону блокировать сайты по решению суда. Именно Роскомнадзор, а не мы сами, должны блокировать собственный ресурс, по мнению пристава. Исходя из материалов исполнительного производства, с которыми ознакомилась Readovka, пристав уже пытался привлечь РКН к блокировке нашего сайта в прошлом году, но в ведомстве указали на незаконный характер такого требования и отказывались это делать", - говорится в сообщении.
При этом в едином реестре сайтов Роскомнадзора по запросу "Readovka.ru" содержится информация об ограничении доступа к странице, а не к сайту целиком. Само же издание в конце июля перенесло сайт
на новый домен .news.
Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".