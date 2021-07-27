https://ria.ru/20210727/sayt-1743153885.html

Readovka сообщила о переносе сайта на новый домен

Readovka сообщила о переносе сайта на новый домен - РИА Новости, 27.07.2021

Readovka сообщила о переносе сайта на новый домен

Readovka сообщила, что сайт издания переносится на новый домен, так как Видновский суд обязывает Роскомнадзор заблокировать страницу. РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-27T18:15

2021-07-27T18:15

2021-07-27T18:15

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

журналистика

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Readovka сообщила, что сайт издания переносится на новый домен, так как Видновский суд обязывает Роскомнадзор заблокировать страницу."Три недели назад мы заблокировали свой сайт, ожидая снятия обеспечительных мер и нашу скорую разблокировку... Сегодня с утра мы получили постановление о том, что пристав вновь перенес нашу блокировку до 10 августа вместо решения об окончании исполнительного производства", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Readovka напомнила, что исполнила требование пристава и сама заблокировали свой сайт. Кроме того, было исполнено решение суда и удален материал, по которому предъявлял претензии в суде депутат "Единой России" Дмитрий Саблин, отмечает издание."Оплатили исполнительский сбор, официально уведомили об исполнении решения и приставов, и Видновский суд... Теперь Видновский суд обязывает Роскомнадзор осуществить блокировку сайта нашего издания, и мы не сомневаемся, что так и произойдет. В связи с этим мы переносим свой сайт на другой домен", - заявили в редакции.Ранее издание Readovka сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".

https://ria.ru/20210702/readovka-1739680908.html

https://ria.ru/20210716/inoagent-1741519963.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), журналистика, общество