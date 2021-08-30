Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/reforma-1747807827.html
В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов
В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов - РИА Новости, 30.08.2021
В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов
Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:47
2021-08-30T11:47
общество
совет федерации рф
алексей майоров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735080451_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9447379583ff4f4e382697eeabb2baa6.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022 года, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя на два года - с 2022 на 2024 год, об этом говорится в заключении ведомства, размещенном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. По мнению ведомства, планируемый изначально срок реформы с 1 января будущего года трудно реализовать, министерство учитывало также позицию компаний, ассоциаций и деловых союзов.По его мнению, это позволит не отказываться от запланированных сроков проведения реформы. "Мы же не можем постоянно переносить изначально указанные сроки", - отметил сенатор.Ассоциация не торопиться вводить такую ответственность, поскольку для них это дополнительные расходы, полагает глава комитета. "Но и правительство не успевает вовремя подготовить всю соответствующую нормативную базу", - добавил он.Еще один вопрос, требующий решения - создание инфраструктуры по переработке. "Ряд компаний и готовы были бы платить экосбор, но перерабатывать мусор негде", - привел пример законодатель.Майоров сообщил, что в рамках осенней сессии Совета Федерации комитет обсудит сложившуюся ситуацию с приглашением представителей ведомств. "Нужно посмотреть ситуацию в целом, а также по отраслям", - заключил собеседник агентства.Новая концепция расширенной ответственности производителей утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в декабре 2020 года. Согласно концепции, новые правила должны вступить в силу с 2022 года.
https://ria.ru/20210630/reforma-1739234485.html
https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735080451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba4e672aedc0aca35b9ecdbc9e235bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет федерации рф, алексей майоров, россия
11:47 30.08.2021
 
В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов

Сенатор Майоров: реформу ответственности за утилизацию отходов можно вводить поэтапно

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота мусороперерабатывающего завода
Работа мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022 года, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя на два года - с 2022 на 2024 год, об этом говорится в заключении ведомства, размещенном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. По мнению ведомства, планируемый изначально срок реформы с 1 января будущего года трудно реализовать, министерство учитывало также позицию компаний, ассоциаций и деловых союзов.
"Реформу расширенной ответственности производителя можно вводить поэтапно, начиная с будущего года, посмотреть, в каких отраслях это можно сделать достаточно быстро и комфортно", - сказал Майоров.
По его мнению, это позволит не отказываться от запланированных сроков проведения реформы. "Мы же не можем постоянно переносить изначально указанные сроки", - отметил сенатор.
Ассоциация не торопиться вводить такую ответственность, поскольку для них это дополнительные расходы, полагает глава комитета. "Но и правительство не успевает вовремя подготовить всю соответствующую нормативную базу", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:51Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин рассказал о первых шагах по "мусорной реформе"
Еще один вопрос, требующий решения - создание инфраструктуры по переработке. "Ряд компаний и готовы были бы платить экосбор, но перерабатывать мусор негде", - привел пример законодатель.
Майоров сообщил, что в рамках осенней сессии Совета Федерации комитет обсудит сложившуюся ситуацию с приглашением представителей ведомств. "Нужно посмотреть ситуацию в целом, а также по отраслям", - заключил собеседник агентства.
Новая концепция расширенной ответственности производителей утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в декабре 2020 года. Согласно концепции, новые правила должны вступить в силу с 2022 года.
Контейнеры для сбора отходов в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Разделяем грамотно! Как правильно сортировать мусор
 
ОбществоСовет Федерации РФАлексей МайоровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния