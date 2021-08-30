https://ria.ru/20210830/reforma-1747807827.html

В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов

В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов - РИА Новости, 30.08.2021

В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов

Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:47

2021-08-30T11:47

2021-08-30T11:47

общество

совет федерации рф

алексей майоров

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022 года, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя на два года - с 2022 на 2024 год, об этом говорится в заключении ведомства, размещенном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. По мнению ведомства, планируемый изначально срок реформы с 1 января будущего года трудно реализовать, министерство учитывало также позицию компаний, ассоциаций и деловых союзов.По его мнению, это позволит не отказываться от запланированных сроков проведения реформы. "Мы же не можем постоянно переносить изначально указанные сроки", - отметил сенатор.Ассоциация не торопиться вводить такую ответственность, поскольку для них это дополнительные расходы, полагает глава комитета. "Но и правительство не успевает вовремя подготовить всю соответствующую нормативную базу", - добавил он.Еще один вопрос, требующий решения - создание инфраструктуры по переработке. "Ряд компаний и готовы были бы платить экосбор, но перерабатывать мусор негде", - привел пример законодатель.Майоров сообщил, что в рамках осенней сессии Совета Федерации комитет обсудит сложившуюся ситуацию с приглашением представителей ведомств. "Нужно посмотреть ситуацию в целом, а также по отраслям", - заключил собеседник агентства.Новая концепция расширенной ответственности производителей утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в декабре 2020 года. Согласно концепции, новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

https://ria.ru/20210630/reforma-1739234485.html

https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html

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общество, совет федерации рф, алексей майоров, россия