В Совфеде прокомментировали идею перенести реформу по утилизации отходов
Сенатор Майоров: реформу ответственности за утилизацию отходов можно вводить поэтапно
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Реформу расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки можно вводить поэтапно, оставив прежний срок начала реформы - с 2022 года, заявил РИА Новости в понедельник глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Минэкономразвития России предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя на два года - с 2022 на 2024 год, об этом говорится в заключении ведомства, размещенном на официальном интернет-портале нормативных правовых актов. Реформа предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор. По мнению ведомства, планируемый изначально срок реформы с 1 января будущего года трудно реализовать, министерство учитывало также позицию компаний, ассоциаций и деловых союзов.
"Реформу расширенной ответственности производителя можно вводить поэтапно, начиная с будущего года, посмотреть, в каких отраслях это можно сделать достаточно быстро и комфортно", - сказал Майоров.
По его мнению, это позволит не отказываться от запланированных сроков проведения реформы. "Мы же не можем постоянно переносить изначально указанные сроки", - отметил сенатор.
Ассоциация не торопиться вводить такую ответственность, поскольку для них это дополнительные расходы, полагает глава комитета. "Но и правительство не успевает вовремя подготовить всю соответствующую нормативную базу", - добавил он.
Еще один вопрос, требующий решения - создание инфраструктуры по переработке. "Ряд компаний и готовы были бы платить экосбор, но перерабатывать мусор негде", - привел пример законодатель.
Майоров сообщил, что в рамках осенней сессии Совета Федерации комитет обсудит сложившуюся ситуацию с приглашением представителей ведомств. "Нужно посмотреть ситуацию в целом, а также по отраслям", - заключил собеседник агентства.
Новая концепция расширенной ответственности производителей утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в декабре 2020 года. Согласно концепции, новые правила должны вступить в силу с 2022 года.