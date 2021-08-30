https://ria.ru/20210830/rebenok-1747793159.html

Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка - РИА Новости, 30.08.2021

Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:27

2021-08-30T10:27

2021-08-30T11:34

происшествия

уфа

хорошие новости

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УФА, 30 авг — РИА Новости. Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты.По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Пекинская, 35. Случайный прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок."Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", — говорится в сообщении.После этого уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. Девочку госпитализировали, а ее младшему брату помощь медиков не понадобилась. Уточняется, что в момент происшествия мать детей была дома.Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в управлении.Это не первый инцидент с детьми в Уфе за последнее время. На прошлой неделе в Сипайлово четырехлетний ребенок выбрался с балкона на карниз девятого этажа. Тогда все обошлось: к приезду полиции и спасателей малыш сам вернулся домой. В квартире в тот момент находилась бабушка с еще двумя внуками, но никто не заметил, как ребенок вылез на карниз.

https://ria.ru/20210727/rebenok-1743060474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/pozhar-1728493404.html

уфа

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происшествия, уфа