https://ria.ru/20210830/rebenok-1747793159.html
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка - РИА Новости, 30.08.2021
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка
Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:27
2021-08-30T10:27
2021-08-30T11:34
происшествия
уфа
хорошие новости
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УФА, 30 авг — РИА Новости. Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты.По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Пекинская, 35. Случайный прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок."Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", — говорится в сообщении.После этого уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. Девочку госпитализировали, а ее младшему брату помощь медиков не понадобилась. Уточняется, что в момент происшествия мать детей была дома.Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в управлении.Это не первый инцидент с детьми в Уфе за последнее время. На прошлой неделе в Сипайлово четырехлетний ребенок выбрался с балкона на карниз девятого этажа. Тогда все обошлось: к приезду полиции и спасателей малыш сам вернулся домой. В квартире в тот момент находилась бабушка с еще двумя внуками, но никто не заметил, как ребенок вылез на карниз.
https://ria.ru/20210727/rebenok-1743060474.html
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происшествия, уфа
10:27 30.08.2021 (обновлено: 11:34 30.08.2021)
Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка
Житель Уфы поймал 11-месячного ребенка, выпавшего из окна жилого дома на улице Пекинская
УФА, 30 авг — РИА Новости.
Житель Уфы
поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Пекинская, 35. Случайный прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок.
"Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", — говорится в сообщении.
После этого уфимец вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. Девочку госпитализировали, а ее младшему брату помощь медиков не понадобилась. Уточняется, что в момент происшествия мать детей была дома.
Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в управлении.
Это не первый инцидент с детьми в Уфе за последнее время. На прошлой неделе в Сипайлово четырехлетний ребенок выбрался с балкона на карниз девятого этажа. Тогда все обошлось: к приезду полиции и спасателей малыш сам вернулся домой. В квартире в тот момент находилась бабушка с еще двумя внуками, но никто не заметил, как ребенок вылез на карниз.