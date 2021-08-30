https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html

Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах

Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах - РИА Новости, 30.08.2021

Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах

Дистанционный формат обучения могут организовать в школах Москвы, если все родители в классе подпишут заявление, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:16

2021-08-30T16:16

2021-08-30T16:16

распространение коронавируса

общество

москва

сн_образование

анастасия ракова

коронавирусы

социальный навигатор

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дистанционный формат обучения могут организовать в школах Москвы, если все родители в классе подпишут заявление, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы начинаем режим обучения очно. Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребёнок учится по какой-то индивидуальной программе, но, в первую очередь, в силу его болезни, либо из-за профессионального занятия спортом, которое требует большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, - такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала Ракова на пресс-конференции к началу учебного года.При этом она отметила, что если кто-то из класса заболел, то весь класс уходит на карантин и учится дистанционно.

https://ria.ru/20210830/ptsr-testy-1747847656.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сн_образование, анастасия ракова , коронавирусы, социальный навигатор, коронавирус в россии