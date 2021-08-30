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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html
Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах
Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах - РИА Новости, 30.08.2021
Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах
Дистанционный формат обучения могут организовать в школах Москвы, если все родители в классе подпишут заявление, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:16
2021-08-30T16:16
распространение коронавируса
общество
москва
сн_образование
анастасия ракова
коронавирусы
социальный навигатор
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дистанционный формат обучения могут организовать в школах Москвы, если все родители в классе подпишут заявление, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы начинаем режим обучения очно. Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребёнок учится по какой-то индивидуальной программе, но, в первую очередь, в силу его болезни, либо из-за профессионального занятия спортом, которое требует большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, - такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала Ракова на пресс-конференции к началу учебного года.При этом она отметила, что если кто-то из класса заболел, то весь класс уходит на карантин и учится дистанционно.
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общество, москва, сн_образование, анастасия ракова , коронавирусы, социальный навигатор, коронавирус в россии
16:16 30.08.2021
 
Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в школах

Ракова: дистанционка в школах возможна, если все родители в классе подпишут заявление

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Дистанционный формат обучения могут организовать в школах Москвы, если все родители в классе подпишут заявление, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы начинаем режим обучения очно. Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребёнок учится по какой-то индивидуальной программе, но, в первую очередь, в силу его болезни, либо из-за профессионального занятия спортом, которое требует большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, - такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала Ракова на пресс-конференции к началу учебного года.
При этом она отметила, что если кто-то из класса заболел, то весь класс уходит на карантин и учится дистанционно.
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Вчера, 15:40Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСН_ОбразованиеАнастасия РаковаКоронавирусыСоциальный навигаторКоронавирус в России
 
 
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