Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/rakety-1747785968.html
Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ
Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2021
Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ
Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на территорию воздушной гавани, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:31
2021-08-30T10:53
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_82dc936d2150f59fa662d4a11dd36b6c.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на территорию воздушной гавани, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.Атака производилась из северной части города, информации о потерях и ущербе пока нет.Ранее CNN со ссылкой на американского чиновника сообщал, что все или часть ракет перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM.Кто стоит за ударами, пока не известно.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом. В Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210829/kabul-1747745458.html
сша
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-30T09:31
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747736896_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d84185a1b5e25699ed8bb147a315c60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), талибан
09:31 30.08.2021 (обновлено: 10:53 30.08.2021)
 
Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ

Al-Jazeera: одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на территорию воздушной гавани, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.
Атака производилась из северной части города, информации о потерях и ущербе пока нет.
Ранее CNN со ссылкой на американского чиновника сообщал, что все или часть ракет перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM.
Кто стоит за ударами, пока не известно.
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.
Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом. В Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Пехотинцы армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 17:47Захват власти в Афганистане талибами
Американские военные объяснили причину ракетного удара по Кабулу
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Талибан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния