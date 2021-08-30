https://ria.ru/20210830/rakety-1747785968.html

Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ

Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2021

Одна из ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели, пишут СМИ

Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на территорию воздушной гавани, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:31

2021-08-30T09:31

2021-08-30T10:53

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, попала на территорию воздушной гавани, передает Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении "Талибан"*.Атака производилась из северной части города, информации о потерях и ущербе пока нет.Ранее CNN со ссылкой на американского чиновника сообщал, что все или часть ракет перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM.Кто стоит за ударами, пока не известно.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом. В Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210829/kabul-1747745458.html

сша

кабул (город)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-30T09:31 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, кабул (город), талибан