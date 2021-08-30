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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747851707.html
Последствия ракетного обстрела в Кабуле
Последствия ракетного обстрела в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021
Последствия ракетного обстрела в Кабуле
Аэропорт Кабула подвергся в понедельник ракетному обстрелу. Кадры из афганской столицы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:01
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захват власти в афганистане талибами
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Аэропорт Кабула подвергся в понедельник ракетному обстрелу. Кадры из афганской столицы — в фотоленте Ria.ru.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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фото, фото, кабул
18:01 30.08.2021 (обновлено: 18:41 30.08.2021)
 

Последствия ракетного обстрела в Кабуле

Читать ria.ru в
Аэропорт Кабула подвергся в понедельник ракетному обстрелу. Кадры из афганской столицы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
1 из 10

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

Сгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
2 из 10

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

На улице Кабула после ракетного обстрела
3 из 10

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

Пациенты в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
4 из 10

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
5 из 10

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

Пациент в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
6 из 10

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

Частично разрушенная стена дома на одной из улиц Кабула после ракетного обстрела
7 из 10

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

На улице Кабула после ракетного обстрела
8 из 10

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

На улице Кабула после ракетного обстрела
9 из 10

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
10 из 10

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

© РИА Новости / Стрингер
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиФотоКабул
 
 
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