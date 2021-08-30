https://ria.ru/20210830/puteshestviya-1747790267.html

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом - РИА Новости, 30.08.2021

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом

Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в июне, июле и августе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:05

2021-08-30T11:05

2021-08-30T11:05

туризм

воронеж

москва

новости - туризм

туризм

россия

отдых в россии 2021 летом

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138954/68/1389546811_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_45a1c1493e52371f34b6e527bc8ab88a.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в июне, июле и августе, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек за поездку по России на этом виде общественного транспорта составил 858 рублей, что на три процента меньше, чем летом прошлого года. Из 20 самых популярных направлений 16 вписываются в бюджет поездки до тысячи рублей в одну сторону.Маршрут Москва—Переславль-Залесский — самое востребованное направление. Средний чек, как и год назад, — 527 рублей.На втором месте — автобусный тур из столицы в Киржач. Здесь средний чек также почти не изменился и равен 321 рублю.На третьем месте — поездки из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет по этому направлению летом платили в среднем 1239 рублей — на 19 процентов больше, чем годом ранее.В пятерку самых популярных автобусных направлений вошли маршруты из столицы в Воронеж и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html

воронеж

москва

россия

санкт-петербург

переславль-залесский

ростов-на-дону

киржач

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, москва, новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, санкт-петербург, переславль-залесский, ростов-на-дону, киржач, путешествия, туристы, туту.ру