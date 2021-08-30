https://ria.ru/20210830/puteshestviya-1747790267.html
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом - РИА Новости, 30.08.2021
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе летом
Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в июне, июле и августе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:05
2021-08-30T11:05
2021-08-30T11:05
туризм
воронеж
москва
новости - туризм
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россия
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в июне, июле и августе, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек за поездку по России на этом виде общественного транспорта составил 858 рублей, что на три процента меньше, чем летом прошлого года. Из 20 самых популярных направлений 16 вписываются в бюджет поездки до тысячи рублей в одну сторону.Маршрут Москва—Переславль-Залесский — самое востребованное направление. Средний чек, как и год назад, — 527 рублей.На втором месте — автобусный тур из столицы в Киржач. Здесь средний чек также почти не изменился и равен 321 рублю.На третьем месте — поездки из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет по этому направлению летом платили в среднем 1239 рублей — на 19 процентов больше, чем годом ранее.В пятерку самых популярных автобусных направлений вошли маршруты из столицы в Воронеж и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html
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переславль-залесский
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воронеж, москва, новости - туризм, туризм, россия, отдых в россии 2021 летом, санкт-петербург, переславль-залесский, ростов-на-дону, киржач, путешествия, туристы, туту.ру
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий на автобусе в июне, июле и августе, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, что средний чек за поездку по России на этом виде общественного транспорта составил 858 рублей, что на три процента меньше, чем летом прошлого года. Из 20 самых популярных направлений 16 вписываются в бюджет поездки до тысячи рублей в одну сторону.
Маршрут Москва—Переславль-Залесский — самое востребованное направление. Средний чек, как и год назад, — 527 рублей.
На втором месте — автобусный тур из столицы в Киржач. Здесь средний чек также почти не изменился и равен 321 рублю.
На третьем месте — поездки из Москвы в Ростов-на-Дону. За билет по этому направлению летом платили в среднем 1239 рублей — на 19 процентов больше, чем годом ранее.
В пятерку самых популярных автобусных направлений вошли маршруты из столицы в Воронеж и Санкт-Петербург.