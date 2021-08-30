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Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах

Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах - РИА Новости, 30.08.2021

Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах

ПЦР-тест на коронавирус для детей перед 1 сентября в образовательные учреждения Москвы не нужен, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:40

2021-08-30T15:40

2021-08-30T15:55

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ПЦР-тест на коронавирус для детей перед 1 сентября в образовательные учреждения Москвы не нужен, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, информация о контактных лицах автоматически поступает в школу."Ситуация нормальная, это позволяет нам не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей во внеурочной активности. В данном случае речь идет об экскурсиях, выездах в музеи, посещении каких-либо интересных мест города. Все это будет в этом году организовано. Каждая школа самостоятельно организовывает эти выезды", - сказала Ракова.По ее словам, по кружкам и секциям тоже на сегодняшний день ограничений не вводится. "Будем стараться организовывать такие группы по определенным параллелям или ступеням обучения, чтобы так же минимизировать контакты", - сказала заммэра.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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