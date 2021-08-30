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Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах
Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах - РИА Новости, 30.08.2021
Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах
ПЦР-тест на коронавирус для детей перед 1 сентября в образовательные учреждения Москвы не нужен, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:40
2021-08-30T15:55
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общество
москва
анастасия ракова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ПЦР-тест на коронавирус для детей перед 1 сентября в образовательные учреждения Москвы не нужен, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.По ее словам, информация о контактных лицах автоматически поступает в школу."Ситуация нормальная, это позволяет нам не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей во внеурочной активности. В данном случае речь идет об экскурсиях, выездах в музеи, посещении каких-либо интересных мест города. Все это будет в этом году организовано. Каждая школа самостоятельно организовывает эти выезды", - сказала Ракова.По ее словам, по кружкам и секциям тоже на сегодняшний день ограничений не вводится. "Будем стараться организовывать такие группы по определенным параллелям или ступеням обучения, чтобы так же минимизировать контакты", - сказала заммэра.
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор
15:40 30.08.2021 (обновлено: 15:55 30.08.2021)
 
Ракова рассказала о мерах предосторожности по COVID-19 в школах и детсадах

Заммэра Москвы Ракова: детям не нужно сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в Донецке
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ПЦР-тест на коронавирус для детей перед 1 сентября в образовательные учреждения Москвы не нужен, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школу, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны. Дети, которые у нас имеют признаки ОРВИ и температуру, не будут допускаться в школу, также не могут посещать образовательные учреждения дети, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом", - сообщила Ракова на пресс-конференции.
По ее словам, информация о контактных лицах автоматически поступает в школу.
"Ситуация нормальная, это позволяет нам не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей во внеурочной активности. В данном случае речь идет об экскурсиях, выездах в музеи, посещении каких-либо интересных мест города. Все это будет в этом году организовано. Каждая школа самостоятельно организовывает эти выезды", - сказала Ракова.
По ее словам, по кружкам и секциям тоже на сегодняшний день ограничений не вводится. "Будем стараться организовывать такие группы по определенным параллелям или ступеням обучения, чтобы так же минимизировать контакты", - сказала заммэра.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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