https://ria.ru/20210830/priamure-1747810829.html

Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года

Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года - РИА Новости, 30.08.2021

Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года

Реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободный Амурской области, которая проводится по "единой субсидии", по планам завершится в ноябре 2021... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:07

2021-08-30T12:07

2021-08-30T12:07

амурская область

свободный

тамбовский район

белогорск

владимир константинов

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободный Амурской области, которая проводится по "единой субсидии", по планам завершится в ноябре 2021 года, сообщил губернатор Василий Орлов.Как уточняет правительство региона, сейчас объект готов более чем на 70%. Уже проведена замена кровли, смонтирована вентиляция, внутренние сети, смонтированы межкомнатные двери и система управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений. Также смонтировано все сценическое оборудование.Как отметил губернатор, здание ДК железнодорожников – сложный объект, реконструкции которого уделяется отдельное внимание регионального правительства."На реконструкцию объекта из областного бюджета было направлено более 200 миллионов рублей. По планам реконструкция завершится в ноябре текущего года. Надеюсь, что Дворец культуры железнодорожников станет украшением культурной жизни города Свободного", - сказал Орлов, его цитирует правительство области.За ходом реконструкции круглосуточно ведется контроль с помощью камер видеонаблюдения. Ранее в Доме культуры железнодорожников занималось 12 творческих коллективов, а это 412 человек. Половина этих коллективов – детские. После закрытия Дворца культуры на реконструкцию часть коллективов переехала в Дом культуры имени Лазо, часть – в библиотеку. Некоторые продолжают заниматься в Доме детского творчества."Городу катастрофически не хватает культурных центров, залов, где можно не только посмотреть концерты и спектакли, но и заниматься творческим коллективам. Уверен, что Дворец культуры станет центром культурного притяжения жителей города", - цитирует областное правительство главу администрации Свободного Владимира Константинова.Также в Приамурье продолжаются ремонты объектов по нацпроекту "Культура". Сейчас капитальный ремонт идет на четырех объектах – это областной театр кукол, дома культуры сел Константиновка и Жариково Тамбовского района и Поляна Серышевского района. Начато строительство Дома культуры села Усть-Уркима Тындинского района. Идет оснащение оборудованием концертного зала Центра культурного развития Белогорска, где можно будет посетить виртуальные концертные программы. По нацпроекту в регионе обновят семь библиотек. Также в планах проведение модернизации в детской библиотеке имени Петра Комарова в Благовещенске и Дома культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа.

https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html

https://ria.ru/20210825/podderzhka-1747172532.html

свободный

тамбовский район

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободный, тамбовский район, белогорск, владимир константинов, василий орлов (губернатор)