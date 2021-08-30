Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210830/priamure-1747810829.html
Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года
Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года - РИА Новости, 30.08.2021
Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года
Реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободный Амурской области, которая проводится по "единой субсидии", по планам завершится в ноябре 2021... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:07
2021-08-30T12:07
амурская область
свободный
тамбовский район
белогорск
владимир константинов
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_1c95f955339bd54dded8dedd8cfe3bb3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободный Амурской области, которая проводится по "единой субсидии", по планам завершится в ноябре 2021 года, сообщил губернатор Василий Орлов.Как уточняет правительство региона, сейчас объект готов более чем на 70%. Уже проведена замена кровли, смонтирована вентиляция, внутренние сети, смонтированы межкомнатные двери и система управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений. Также смонтировано все сценическое оборудование.Как отметил губернатор, здание ДК железнодорожников – сложный объект, реконструкции которого уделяется отдельное внимание регионального правительства."На реконструкцию объекта из областного бюджета было направлено более 200 миллионов рублей. По планам реконструкция завершится в ноябре текущего года. Надеюсь, что Дворец культуры железнодорожников станет украшением культурной жизни города Свободного", - сказал Орлов, его цитирует правительство области.За ходом реконструкции круглосуточно ведется контроль с помощью камер видеонаблюдения. Ранее в Доме культуры железнодорожников занималось 12 творческих коллективов, а это 412 человек. Половина этих коллективов – детские. После закрытия Дворца культуры на реконструкцию часть коллективов переехала в Дом культуры имени Лазо, часть – в библиотеку. Некоторые продолжают заниматься в Доме детского творчества."Городу катастрофически не хватает культурных центров, залов, где можно не только посмотреть концерты и спектакли, но и заниматься творческим коллективам. Уверен, что Дворец культуры станет центром культурного притяжения жителей города", - цитирует областное правительство главу администрации Свободного Владимира Константинова.Также в Приамурье продолжаются ремонты объектов по нацпроекту "Культура". Сейчас капитальный ремонт идет на четырех объектах – это областной театр кукол, дома культуры сел Константиновка и Жариково Тамбовского района и Поляна Серышевского района. Начато строительство Дома культуры села Усть-Уркима Тындинского района. Идет оснащение оборудованием концертного зала Центра культурного развития Белогорска, где можно будет посетить виртуальные концертные программы. По нацпроекту в регионе обновят семь библиотек. Также в планах проведение модернизации в детской библиотеке имени Петра Комарова в Благовещенске и Дома культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа.
https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html
https://ria.ru/20210825/podderzhka-1747172532.html
свободный
тамбовский район
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_173:0:2092:1439_1920x0_80_0_0_acf5b2f24dfdec1ed34a3fb0dff4e9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свободный, тамбовский район, белогорск, владимир константинов, василий орлов (губернатор)
12:07 30.08.2021
 
Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года

Глава Приамурья Орлов сообщил, что ДК в Свободном реконструируют в ноябре 2021 года

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Реконструкция Дома культуры железнодорожников в городе Свободный Амурской области, которая проводится по "единой субсидии", по планам завершится в ноябре 2021 года, сообщил губернатор Василий Орлов.
Как уточняет правительство региона, сейчас объект готов более чем на 70%. Уже проведена замена кровли, смонтирована вентиляция, внутренние сети, смонтированы межкомнатные двери и система управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений. Также смонтировано все сценическое оборудование.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 11:23Амурская область
Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года
Как отметил губернатор, здание ДК железнодорожников – сложный объект, реконструкции которого уделяется отдельное внимание регионального правительства.
"На реконструкцию объекта из областного бюджета было направлено более 200 миллионов рублей. По планам реконструкция завершится в ноябре текущего года. Надеюсь, что Дворец культуры железнодорожников станет украшением культурной жизни города Свободного", - сказал Орлов, его цитирует правительство области.
За ходом реконструкции круглосуточно ведется контроль с помощью камер видеонаблюдения. Ранее в Доме культуры железнодорожников занималось 12 творческих коллективов, а это 412 человек. Половина этих коллективов – детские. После закрытия Дворца культуры на реконструкцию часть коллективов переехала в Дом культуры имени Лазо, часть – в библиотеку. Некоторые продолжают заниматься в Доме детского творчества.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
25 августа, 12:39Амурская область
Глава Приамурья рассказал о поддержке семей с детьми
"Городу катастрофически не хватает культурных центров, залов, где можно не только посмотреть концерты и спектакли, но и заниматься творческим коллективам. Уверен, что Дворец культуры станет центром культурного притяжения жителей города", - цитирует областное правительство главу администрации Свободного Владимира Константинова.
Также в Приамурье продолжаются ремонты объектов по нацпроекту "Культура". Сейчас капитальный ремонт идет на четырех объектах – это областной театр кукол, дома культуры сел Константиновка и Жариково Тамбовского района и Поляна Серышевского района. Начато строительство Дома культуры села Усть-Уркима Тындинского района. Идет оснащение оборудованием концертного зала Центра культурного развития Белогорска, где можно будет посетить виртуальные концертные программы. По нацпроекту в регионе обновят семь библиотек. Также в планах проведение модернизации в детской библиотеке имени Петра Комарова в Благовещенске и Дома культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа.
 
Амурская областьСвободныйТамбовский районБелогорскВладимир КонстантиновВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:31Путин рассказал о показателях антител после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Лента новостейМолния