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На западе Москвы загорелся бизнес-центр
На западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 30.08.2021
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
Посетителей и персонал бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы эвакуируют из-за пожара на подземной парковке, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:05
2021-08-30T16:36
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
пожары
кутузовский проспект
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посетителей и персонал бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы эвакуируют из-за пожара на подземной парковке, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Людей эвакуируют из-за возгорания на подземной парковке в 17-этажном здании бизнес-центра на Кутузовском проспекте", - сказал собеседник агентства."Эвакуировано более 9 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений."Принятыми мерами в 16.20 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, на минус 4 этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на площади 15 погонных метров.
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россия
москва
кутузовский проспект
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, пожары, кутузовский проспект
16:05 30.08.2021 (обновлено: 16:36 30.08.2021)
 
На западе Москвы загорелся бизнес-центр

МЧС: на западе Москвы произошел пожар на подземной парковке в здании бизнес-центра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посетителей и персонал бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы эвакуируют из-за пожара на подземной парковке, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Людей эвакуируют из-за возгорания на подземной парковке в 17-этажном здании бизнес-центра на Кутузовском проспекте", - сказал собеседник агентства.
"Эвакуировано более 9 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"Принятыми мерами в 16.20 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на минус 4 этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на площади 15 погонных метров.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимостьпожарыКутузовский проспект
 
 
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