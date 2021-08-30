https://ria.ru/20210830/pozhar-1747852829.html
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
На западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 30.08.2021
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
Посетителей и персонал бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы эвакуируют из-за пожара на подземной парковке, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:05
2021-08-30T16:05
2021-08-30T16:36
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
пожары
кутузовский проспект
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посетителей и персонал бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы эвакуируют из-за пожара на подземной парковке, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Людей эвакуируют из-за возгорания на подземной парковке в 17-этажном здании бизнес-центра на Кутузовском проспекте", - сказал собеседник агентства."Эвакуировано более 9 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1. Люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений."Принятыми мерами в 16.20 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.По его словам, на минус 4 этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания происходило возгорание обшивки труб и утеплителя на площади 15 погонных метров.
https://ria.ru/20210827/pozhar-1747597117.html
россия
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, пожары, кутузовский проспект
16:05 30.08.2021 (обновлено: 16:36 30.08.2021)
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
МЧС: на западе Москвы произошел пожар на подземной парковке в здании бизнес-центра