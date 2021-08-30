https://ria.ru/20210830/peterburg-1747886896.html

Педагогам в Петербурге выплатят премию в десять тысяч рублей

Педагогам в Петербурге выплатят премию в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.08.2021

Педагогам в Петербурге выплатят премию в десять тысяч рублей

Все педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба губернатора города. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:05

2021-08-30T19:05

2021-08-30T19:05

общество

санкт-петербург

александр беглов

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Все педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба губернатора города."Накануне нового учебного года правительством города принято решение произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей всем петербургским педагогам. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на ежегодном заседании городского педагогического совета", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры – все, кто работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности выплату получат более 120 тысяч человек."Ко мне обратились руководитель "Сириуса" Елена Владимировна Шмелева и директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, после педсовета состоится совещание с членами городского правительства, на котором будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены.

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общество, санкт-петербург, александр беглов, государственный эрмитаж