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В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке
В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке - РИА Новости, 30.08.2021
В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке
Ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки во вновь открывшемся парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:33
2021-08-30T23:40
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
юрий шалабаев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки во вновь открывшемся парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в администрации города.По данным минздрава Нижегородской области, первую помощь на месте оказали врачи скорой помощи, затем ребенка отвезли в больницу."Нижегородские врачи провели дистанционную консультацию с травматологами ведущих федеральных клиник. К сожалению, ампутированная ногтевая фаланга пальца восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.Горку, на которой произошло ЧП, демонтировали, другие горки этого же производителя огородили сигнальной лентой.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил подчиненным изучить ситуацию и сделать все возможное, чтобы исключить подобные случаи на детских площадках города."Дирекция парка находится на прямой связи с родителями и помогает по всем возникающим вопросам. Также помощь семье ребенка оказывает мэрия Нижнего Новгорода", — заключили в пресс-службе.СК по Нижегородской области начал доследственную проверку по этому инциденту. В свою очередь, прокуратура региона даст оценку выполнению законов о несовершеннолетних и об оказании услуг.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия, юрий шалабаев
20:33 30.08.2021 (обновлено: 23:40 30.08.2021)
 
В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке

В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в недавно благоустроенном парке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки во вновь открывшемся парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в администрации города.
По данным минздрава Нижегородской области, первую помощь на месте оказали врачи скорой помощи, затем ребенка отвезли в больницу.
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"Нижегородские врачи провели дистанционную консультацию с травматологами ведущих федеральных клиник. К сожалению, ампутированная ногтевая фаланга пальца восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.
Горку, на которой произошло ЧП, демонтировали, другие горки этого же производителя огородили сигнальной лентой.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил подчиненным изучить ситуацию и сделать все возможное, чтобы исключить подобные случаи на детских площадках города.
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"Дирекция парка находится на прямой связи с родителями и помогает по всем возникающим вопросам. Также помощь семье ребенка оказывает мэрия Нижнего Новгорода", — заключили в пресс-службе.
СК по Нижегородской области начал доследственную проверку по этому инциденту. В свою очередь, прокуратура региона даст оценку выполнению законов о несовершеннолетних и об оказании услуг.
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЮрий Шалабаев
 
 
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