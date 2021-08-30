https://ria.ru/20210830/palets-1747896067.html

В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке

В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке - РИА Новости, 30.08.2021

В Нижнем Новгороде ребенку оторвало часть пальца на горке в парке

Ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки во вновь открывшемся парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в администрации города. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:33

2021-08-30T20:33

2021-08-30T23:40

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Ребенок лишился фаланги пальца, катаясь с горки во вновь открывшемся парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в администрации города.По данным минздрава Нижегородской области, первую помощь на месте оказали врачи скорой помощи, затем ребенка отвезли в больницу."Нижегородские врачи провели дистанционную консультацию с травматологами ведущих федеральных клиник. К сожалению, ампутированная ногтевая фаланга пальца восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.Горку, на которой произошло ЧП, демонтировали, другие горки этого же производителя огородили сигнальной лентой.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил подчиненным изучить ситуацию и сделать все возможное, чтобы исключить подобные случаи на детских площадках города."Дирекция парка находится на прямой связи с родителями и помогает по всем возникающим вопросам. Также помощь семье ребенка оказывает мэрия Нижнего Новгорода", — заключили в пресс-службе.СК по Нижегородской области начал доследственную проверку по этому инциденту. В свою очередь, прокуратура региона даст оценку выполнению законов о несовершеннолетних и об оказании услуг.

https://ria.ru/20170228/1488895543.html

https://ria.ru/20210818/dtp-1746189098.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия, юрий шалабаев