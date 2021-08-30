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Наука
https://ria.ru/20210830/orekhi-1747868292.html
Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов
Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов - РИА Новости, 30.08.2021
Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов
Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:35
2021-08-30T17:35
наука
питание
испания
сша
здоровье
орехи
американская кардиологическая ассоциация
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.Грецкие орехи — богатый источник альфа-линоленовой кислоты, относящейся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Предыдущие исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих в пищу любые орехи, и грецкие в частности, реже развиваются сердечные заболевания и случаются инсульты.Исследователи из США и Испании во главе с Эмилио Росом (Emilio Ros), директором Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны выяснили причину — грецкие орехи не только снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), известного как плохой холестерин, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону."Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова доктора Роса.Авторы провели рандомизированное исследование, в котором приняли участие 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет — здоровые люди, проживающие в Барселоне в Испании и в Лома-Линда в Калифорнии. Работа была посвящена изучению того, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению.Участников случайным образом разделили на две группы: рабочую и контрольную. Первые получали в течение двух лет ежедневно по полстакана грецких орехов. У участников обеих групп проверяли уровни холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеинов, состав которых анализировали методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Такой расширенный тест позволил ученым более точно определить характеристики липопротеинов, с которыми связан повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."Наше исследование выходит за рамки контроля только уровня холестерина ЛПНП. Мы хотели получить полное представление обо всех липопротеинах и о влиянии ежедневного употребления грецких орехов на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Рос.Через два года у участников из рабочей группы уровень общего холестерина снизился в среднем на 8,5 процента, содержание ЛПНП — в среднем на 4,3 процента, а наиболее вредных мелких частиц ЛПНП — на 6,1 процента. Холестерин липопротеинов промежуточной плотности, который является предшественником ЛПНП, также снизился. При этом исследователи не зафиксировали у участников значимой прибавки в весе."Ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса". — отмечает ученый.
https://ria.ru/20210825/gerkulanum-1747233179.html
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питание, испания, сша, здоровье, орехи, американская кардиологическая ассоциация
17:35 30.08.2021
 

Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов

© Pixabay / _Alicja_Грецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / _Alicja_
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.
Грецкие орехи — богатый источник альфа-линоленовой кислоты, относящейся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Предыдущие исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих в пищу любые орехи, и грецкие в частности, реже развиваются сердечные заболевания и случаются инсульты.
Исследователи из США и Испании во главе с Эмилио Росом (Emilio Ros), директором Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны выяснили причину — грецкие орехи не только снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), известного как плохой холестерин, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону.
"Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова доктора Роса.
Авторы провели рандомизированное исследование, в котором приняли участие 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет — здоровые люди, проживающие в Барселоне в Испании и в Лома-Линда в Калифорнии. Работа была посвящена изучению того, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению.
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Участников случайным образом разделили на две группы: рабочую и контрольную. Первые получали в течение двух лет ежедневно по полстакана грецких орехов. У участников обеих групп проверяли уровни холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеинов, состав которых анализировали методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Такой расширенный тест позволил ученым более точно определить характеристики липопротеинов, с которыми связан повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Наше исследование выходит за рамки контроля только уровня холестерина ЛПНП. Мы хотели получить полное представление обо всех липопротеинах и о влиянии ежедневного употребления грецких орехов на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Рос.
Через два года у участников из рабочей группы уровень общего холестерина снизился в среднем на 8,5 процента, содержание ЛПНП — в среднем на 4,3 процента, а наиболее вредных мелких частиц ЛПНП — на 6,1 процента. Холестерин липопротеинов промежуточной плотности, который является предшественником ЛПНП, также снизился. При этом исследователи не зафиксировали у участников значимой прибавки в весе.
"Ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса". — отмечает ученый.
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