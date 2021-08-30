https://ria.ru/20210830/orekhi-1747868292.html

Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов

Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов - РИА Новости, 30.08.2021

Ученые рассказали о целебных свойствах грецких орехов

Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:35

2021-08-30T17:35

2021-08-30T17:35

наука

питание

испания

сша

здоровье

орехи

американская кардиологическая ассоциация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603836504_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_deae5815e7ba553a5219e45dd3e62cd2.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Специалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.Грецкие орехи — богатый источник альфа-линоленовой кислоты, относящейся к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Предыдущие исследования показали, что у людей, регулярно употребляющих в пищу любые орехи, и грецкие в частности, реже развиваются сердечные заболевания и случаются инсульты.Исследователи из США и Испании во главе с Эмилио Росом (Emilio Ros), директором Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Клинической больницы Барселоны выяснили причину — грецкие орехи не только снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), известного как плохой холестерин, но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону."Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова доктора Роса.Авторы провели рандомизированное исследование, в котором приняли участие 708 человек в возрасте от 63 до 79 лет — здоровые люди, проживающие в Барселоне в Испании и в Лома-Линда в Калифорнии. Работа была посвящена изучению того, способствуют ли грецкие орехи здоровому старению.Участников случайным образом разделили на две группы: рабочую и контрольную. Первые получали в течение двух лет ежедневно по полстакана грецких орехов. У участников обеих групп проверяли уровни холестерина, а также концентрацию и размер частиц липопротеинов, состав которых анализировали методом спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Такой расширенный тест позволил ученым более точно определить характеристики липопротеинов, с которыми связан повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний."Наше исследование выходит за рамки контроля только уровня холестерина ЛПНП. Мы хотели получить полное представление обо всех липопротеинах и о влиянии ежедневного употребления грецких орехов на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит Рос.Через два года у участников из рабочей группы уровень общего холестерина снизился в среднем на 8,5 процента, содержание ЛПНП — в среднем на 4,3 процента, а наиболее вредных мелких частиц ЛПНП — на 6,1 процента. Холестерин липопротеинов промежуточной плотности, который является предшественником ЛПНП, также снизился. При этом исследователи не зафиксировали у участников значимой прибавки в весе."Ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса". — отмечает ученый.

https://ria.ru/20210825/gerkulanum-1747233179.html

https://ria.ru/20210824/kofe-1747039464.html

испания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, испания, сша, здоровье, орехи, американская кардиологическая ассоциация