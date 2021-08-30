https://ria.ru/20210830/ocheredi-1747877819.html

В Кабуле люди выстроились в очереди у банков

В Кабуле люди выстроились в очереди у банков - РИА Новости, 30.08.2021

В Кабуле люди выстроились в очереди у банков

Большие очереди людей, желающих снять деньги, наблюдаются у кабульских банков на фоне опасений по поводу введения новых ограничений на снятие наличных средств,... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:21

2021-08-30T18:21

2021-08-30T18:21

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большие очереди людей, желающих снять деньги, наблюдаются у кабульских банков на фоне опасений по поводу введения новых ограничений на снятие наличных средств, сообщает афганский телеканал Ariana News.В воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на директиву центробанка Афганистана передавало, что ЦБ поручил частным банкам страны возобновить деятельность и ограничить снятие со счетов средств. Согласно директиве, частным и международным банкам в Афганистане было предписано установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю."Рабочая обстановка нулевая, потому что банки и биржи закрыты. Мы призываем исламский эмират построить афганскую экономику как можно скорее", - заявил местный житель Шах Ага.Телеканал отмечает, что цены на товары, включая масло и рис, быстро растут, а курс местной валюты афгани падает.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/afganistan-1747743410.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)