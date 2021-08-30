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В Кабуле люди выстроились в очереди у банков
В Кабуле люди выстроились в очереди у банков - РИА Новости, 30.08.2021
В Кабуле люди выстроились в очереди у банков
Большие очереди людей, желающих снять деньги, наблюдаются у кабульских банков на фоне опасений по поводу введения новых ограничений на снятие наличных средств,... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:21
2021-08-30T18:21
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большие очереди людей, желающих снять деньги, наблюдаются у кабульских банков на фоне опасений по поводу введения новых ограничений на снятие наличных средств, сообщает афганский телеканал Ariana News.В воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на директиву центробанка Афганистана передавало, что ЦБ поручил частным банкам страны возобновить деятельность и ограничить снятие со счетов средств. Согласно директиве, частным и международным банкам в Афганистане было предписано установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю."Рабочая обстановка нулевая, потому что банки и биржи закрыты. Мы призываем исламский эмират построить афганскую экономику как можно скорее", - заявил местный житель Шах Ага.Телеканал отмечает, что цены на товары, включая масло и рис, быстро растут, а курс местной валюты афгани падает.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747743410.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)
18:21 30.08.2021
 
В Кабуле люди выстроились в очереди у банков

Ariana News: длинные очереди желающих снять наличные образовались у банков в Кабуле

© AFP 2021 / Aamir Qureshi Афганцы в очереди в банк в Кабуле
Афганцы в очереди в банк в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / Aamir Qureshi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Большие очереди людей, желающих снять деньги, наблюдаются у кабульских банков на фоне опасений по поводу введения новых ограничений на снятие наличных средств, сообщает афганский телеканал Ariana News.
В воскресенье агентство Khaama Press со ссылкой на директиву центробанка Афганистана передавало, что ЦБ поручил частным банкам страны возобновить деятельность и ограничить снятие со счетов средств. Согласно директиве, частным и международным банкам в Афганистане было предписано установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю.
Последствия ракетного обстрела в Кабуле
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
1 из 10

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

Сгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
2 из 10

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

На улице Кабула после ракетного обстрела
3 из 10

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

Пациенты в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
4 из 10

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
5 из 10

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

Пациент в палате больницы Вазир Акбар Хан в Кабуле
6 из 10

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

Частично разрушенная стена дома на одной из улиц Кабула после ракетного обстрела
7 из 10

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

На улице Кабула после ракетного обстрела
8 из 10

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

На улице Кабула после ракетного обстрела
9 из 10

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

Последствия ракетного обстрела в Кабуле
10 из 10

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 10

Об атаке стало известно утром. Боевики выпустили по аэропорту афганской столицы несколько ракет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять ракет перехватила американская система ПРО, одна попала на территорию аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 10

По словам местных жителей, снаряды упали в районе Салим Карван рядом с аэропортом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 10

Один из очевидцев рассказал, что услышал звук взрывов и увидел в небе вспышку, похожую на огонь. Затем люди побежали.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 10

Врачи накладывают гипсовую повязку мужчине в больнице Вазир-Акбар-хан в центре Кабула.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 10

Пациент в палате больницы Вазир-Акбар-хан.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 10

В Белом доме заявили, что обстрел не повлиял на работу аэропорта.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 10

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 10

Через аэропорт Кабула эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
10 из 10

В аэропорту за последние дни прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Рабочая обстановка нулевая, потому что банки и биржи закрыты. Мы призываем исламский эмират построить афганскую экономику как можно скорее", - заявил местный житель Шах Ага.
Телеканал отмечает, что цены на товары, включая масло и рис, быстро растут, а курс местной валюты афгани падает.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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