Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210830/moskva-1747784430.html
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов - РИА Новости, 30.08.2021
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил журналистам в понедельник заместитель РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:20
2021-08-30T09:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
зарядье
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738225226_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_1a3a3a25697f832d40b85f6a50e1290b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале - "Третьяковский", - отметил Бирюков.По его словам, мероприятия, в частности, прошли на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Андреевский", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО" и "Фрунзенская набережная".Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Перед началом очистки водолазы провели обследования дна."Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт. Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.
https://realty.ria.ru/20210830/osveschenie-1747523251.html
https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738225226_431:0:1498:800_1920x0_80_0_0_b5db16335c57acb4e1df0ae200e6067d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, зарядье, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
09:20 30.08.2021
 
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов

Заммэра Бирюков: акватории свыше 30 причалов Москвы очищены и углублены

© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОчистка и углубление дна акваторий на Москве-реке
Очистка и углубление дна акваторий на Москве-реке
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале - "Третьяковский", - отметил Бирюков.
Московский международный деловой центр Москва-Сити. - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
06:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Энергетики рассказали, сколько электричества нужно на освещение Москвы
По его словам, мероприятия, в частности, прошли на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Андреевский", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО" и "Фрунзенская набережная".
Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Перед началом очистки водолазы провели обследования дна.
"Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт. Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.
Пешеходы на Бородинском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 14:23
В Москве летом была "персиковая погода", заявил синоптик
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковЗарядьеГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
Лента новостейМолния