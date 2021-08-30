https://ria.ru/20210830/moskva-1747784430.html
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов - РИА Новости, 30.08.2021
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил журналистам в понедельник заместитель РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:20
2021-08-30T09:20
2021-08-30T09:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
зарядье
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Городские службы провели работы по очистке и углублению акваторий на более чем 30 столичных пассажирских причалах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще пяти, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале - "Третьяковский", - отметил Бирюков.По его словам, мероприятия, в частности, прошли на причалах "Зарядье", "Патриарший", "Новоспасский мост", "Симоновская набережная", "Большой Каменный мост", "Большой Устьинский мост", "Андреевский", "Коломенское", "Крымский мост", "ЦПКиО" и "Фрунзенская набережная".Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Перед началом очистки водолазы провели обследования дна."Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт. Всего подняли 32 тонны бытового мусора, он будет утилизирован", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что впервые работы по очистке и углублению дна были проведены в прошлом году при масштабной реконструкции причалов Северного речного вокзала.
https://realty.ria.ru/20210830/osveschenie-1747523251.html
https://ria.ru/20210829/fobos-1747729907.html
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петр бирюков, зарядье, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Заммэра Бирюков: акватории свыше 30 причалов Москвы очищены и углублены