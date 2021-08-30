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В "Роскосмосе" оценили ситуацию с безопасностью на МКС
В "Роскосмосе" оценили ситуацию с безопасностью на МКС - РИА Новости, 30.08.2021
В "Роскосмосе" оценили ситуацию с безопасностью на МКС
Ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:26
2021-08-30T08:26
2021-08-30T08:26
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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владимир устименко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко."Состояние российского и американского сегментов МКС, строительство которой на орбите, напомню, началось еще в 1998 году, постоянно анализируется нашими специалистами. Согласен с В.А.Соловьевым (Владимиром Алексеевичем, руководителем российского сегмента МКС - ред.) в том, что на период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля "Наука", ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем", - сказал Устименко.По его словам, в этом смысле запуск к МКС новых модулей - "Науки" и узлового модуля - абсолютно правильное и своевременное решение руководства отрасли.Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из строя.
https://ria.ru/20210826/stantsiya-1747412124.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, владимир устименко
В "Роскосмосе" оценили ситуацию с безопасностью на МКС
Глава пресс-службы "Роскосмоса" Устименко: безопасности МКС до 2025 года ничто не угрожает