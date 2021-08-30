https://ria.ru/20210830/mks-1747775014.html

Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС

Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС - РИА Новости, 30.08.2021

Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС

Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:15

2021-08-30T05:15

2021-08-30T10:28

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

владимир соловьев (космонавт)

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из строя, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. "Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции", — сказал он.В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать экипажем нельзя.До этого в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС он оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

https://ria.ru/20210830/mks-1747772171.html

россия

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космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), россия