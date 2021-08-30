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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210830/mks-1747775014.html
Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС - РИА Новости, 30.08.2021
Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:15
2021-08-30T10:28
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
владимир соловьев (космонавт)
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из строя, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. "Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции", — сказал он.В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать экипажем нельзя.До этого в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС он оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
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космос - риа наука, владимир соловьев (космонавт), россия
05:15 30.08.2021 (обновлено: 10:28 30.08.2021)
 
Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС

Космонавт Соловьев: системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа

© Flickr / NASA JohnsonМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Flickr / NASA Johnson
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года та не начнет выходить из строя, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

"В декабре прошлого года я делал доклад на Совете РАН по космосу, где совершенно обоснованно говорил об этом. Потом этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, затем свое совещание провел Совет главных конструкторов, на котором никто из присутствующих не дал гарантию, что за пределами 2025 года оборудование станции не выйдет из строя. На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят. В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", — сказал он.

Отвечая на вопрос, действительно ли 80% систем модуля "Звезда" вышло за гарантийный срок эксплуатации, Соловьев ответил утвердительно. "Мы этой информации и не скрывали. Все это указано в наших отчетах. Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции", — сказал он.
В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе, рисковать экипажем нельзя.
До этого в российском сегменте МКС были обнаружены трещины, через которые уходит воздух. Их загерметизировали, но небольшая утечка продолжается.
В декабре 2020 года Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС он оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Тогда Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
03:03Хочу стать космонавтом
Космонавты нашли трещины еще в одном модуле МКС
 
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаВладимир Соловьев (космонавт)Россия
 
 
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