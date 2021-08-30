https://ria.ru/20210830/mintsifry-1747864666.html

Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли

Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли - РИА Новости, 30.08.2021

Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли

"Второй пакет" мер для поддержки российской IT-отрасли ожидается в ближайшее время, рассказал РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:12

2021-08-30T17:12

2021-08-30T17:12

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

михаил мишустин

максут шадаев

it-компании

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Второй пакет" мер для поддержки российской IT-отрасли ожидается в ближайшее время, рассказал РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Второй пакет" ждем. Мы надеемся, что в ближайшее время", - сообщил министр.В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что "второй пакет" будет представлен в первом полугодии 2021 года. Двумя месяцами ранее на встрече с представителями IT-компаний Чернышенко сообщал, что Минцифры РФ подготовило "второй пакет" мер поддержки IT-отрасли, включающий 64 инициативы."Первый пакет" мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.Подобные преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи ПО и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://realty.ria.ru/20210826/kampus-1747377922.html

https://ria.ru/20210825/it-1747132334.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), михаил мишустин, максут шадаев, it-компании, дмитрий чернышенко, россия