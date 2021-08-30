Минцифры ожидает принятия "второго пакета" мер поддержки IT-отрасли
Шадаев: "второй пакет" мер для поддержки российской IT-отрасли ожидается в ближайшее время
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Второй пакет" мер для поддержки российской IT-отрасли ожидается в ближайшее время, рассказал РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Второй пакет" ждем. Мы надеемся, что в ближайшее время", - сообщил министр.
В мае вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что "второй пакет" будет представлен в первом полугодии 2021 года. Двумя месяцами ранее на встрече с представителями IT-компаний Чернышенко сообщал, что Минцифры РФ подготовило "второй пакет" мер поддержки IT-отрасли, включающий 64 инициативы.
"Первый пакет" мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.
Подобные преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи ПО и услуг по его разработке и внедрению. Попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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