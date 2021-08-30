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Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175
Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175 - РИА Новости, 30.08.2021
Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник оценил готовность к новому учебному году казанской гимназии №175, капитально отремонтированной по его... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:40
2021-08-30T20:40
2021-08-30T20:40
республика татарстан
общество
казань
рустам минниханов
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник оценил готовность к новому учебному году казанской гимназии №175, капитально отремонтированной по его поручению после трагедии 11 мая, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее президент Татарстана поставил задачу к новому учебному году провести капитальный ремонт пострадавшей от стрельбы школы, полностью обновить внутреннее устройство, частично поменять функционал, предусмотреть возможность строительства бассейна.Отмечается, что большая работа была проведена в актовом зале. Библиотека стала не только местом для чтения, но и коворкингом, местом для проведения встреч. Как и планировалось, в школе появился современный бассейн на четыре дорожки.По информации пресс-службы, в классе на третьем этаже, где произошла трагедия, теперь организовано открытое пространство. Во внешней части гимназии ведется обустройство сада памяти.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/shkola-1746641087.html
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общество, казань, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
в понедельник оценил готовность к новому учебному году казанской гимназии №175, капитально отремонтированной по его поручению после трагедии 11 мая, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее президент Татарстана поставил задачу к новому учебному году провести капитальный ремонт пострадавшей от стрельбы школы, полностью обновить внутреннее устройство, частично поменять функционал, предусмотреть возможность строительства бассейна.
"Рустам Минниханов ознакомился с системой безопасности образовательного учреждения, осмотрел входную группу, обновленные актовый зал и столовую… Внешний облик здания был полностью трансформирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая работа была проведена в актовом зале. Библиотека стала не только местом для чтения, но и коворкингом, местом для проведения встреч. Как и планировалось, в школе появился современный бассейн на четыре дорожки.
По информации пресс-службы, в классе на третьем этаже, где произошла трагедия, теперь организовано открытое пространство. Во внешней части гимназии ведется обустройство сада памяти.
"Мы никогда не забудем про эту трагедию. Но нужно жить будущим. Здесь прекрасный коллектив, очень достойная школа", - сказал Минниханов на встрече с коллективом школы. Он ещё раз поблагодарил учителей за четкие и оперативные действия во время нападения на учебное заведение, отметив, что благодаря этому удалось избежать большего количества жертв.
В Казани
11 мая произошло крупнейшее в России
за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев
, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.