https://ria.ru/20210830/minnikhanov-1747896975.html

Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175

Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175 - РИА Новости, 30.08.2021

Минниханов осмотрел после ремонта казанскую гимназию №175

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник оценил готовность к новому учебному году казанской гимназии №175, капитально отремонтированной по его... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:40

2021-08-30T20:40

2021-08-30T20:40

республика татарстан

общество

казань

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731837312_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ce7c253d607a23d5885394e6fdc6b256.jpg

КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник оценил готовность к новому учебному году казанской гимназии №175, капитально отремонтированной по его поручению после трагедии 11 мая, сообщает пресс-служба главы республики.Ранее президент Татарстана поставил задачу к новому учебному году провести капитальный ремонт пострадавшей от стрельбы школы, полностью обновить внутреннее устройство, частично поменять функционал, предусмотреть возможность строительства бассейна.Отмечается, что большая работа была проведена в актовом зале. Библиотека стала не только местом для чтения, но и коворкингом, местом для проведения встреч. Как и планировалось, в школе появился современный бассейн на четыре дорожки.По информации пресс-службы, в классе на третьем этаже, где произошла трагедия, теперь организовано открытое пространство. Во внешней части гимназии ведется обустройство сада памяти.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/shkola-1746641087.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, рустам минниханов, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев