https://ria.ru/20210830/krym-1747894654.html

На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма

На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма - РИА Новости, 30.08.2021

На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара в эфире Четвертого канала обратился к киевским властям и призвал дождаться "подходящего момента", чтобы... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T20:12

2021-08-30T20:12

2021-08-30T22:57

в мире

украина

киев

республика крым

москва

верховная рада украины

азовское море

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aedcaab729dcf5c0ec99cc2b1cf12717.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара в эфире Четвертого канала обратился к киевским властям и призвал дождаться "подходящего момента", чтобы захватить Крым силой.По мнению политика, он наступит при условии, если Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, а Россия якобы "ослабнет"."Немедленно нужно отменять – это будет шаг к возвращению наших территорий", — сказал он, призвав политиков "прислушаться к тем, кто что-то в этом понимает".Согласно документу, ратифицированному в 2004 году, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.На Украине уже не раз звучали призывы к пересмотру договора по Азовскому морю. В российском МИД, в свою очередь, напоминали, что односторонний выход из соглашения приведет к "определенным последствиям", которые коснутся обеих стран.В Москве неоднократно напоминали Киеву, что вопрос принадлежности Крымского полуострова закрыт окончательно, так как жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html

https://ria.ru/20210830/krym-1747771931.html

украина

киев

республика крым

москва

азовское море

керченский пролив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, республика крым, москва, верховная рада украины, азовское море, керченский пролив, ситуация на украине, россия