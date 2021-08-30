https://ria.ru/20210830/krym-1747894654.html
На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма
На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма - РИА Новости, 30.08.2021
На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма
Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара в эфире Четвертого канала обратился к киевским властям и призвал дождаться "подходящего момента", чтобы... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:12
2021-08-30T20:12
2021-08-30T22:57
в мире
украина
киев
республика крым
москва
верховная рада украины
азовское море
керченский пролив
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Степан Хмара в эфире Четвертого канала обратился к киевским властям и призвал дождаться "подходящего момента", чтобы захватить Крым силой.По мнению политика, он наступит при условии, если Киев денонсирует договор с Москвой об использовании Азовского моря и Керченского пролива, а Россия якобы "ослабнет"."Немедленно нужно отменять – это будет шаг к возвращению наших территорий", — сказал он, призвав политиков "прислушаться к тем, кто что-то в этом понимает".Согласно документу, ратифицированному в 2004 году, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, которым они принадлежат.На Украине уже не раз звучали призывы к пересмотру договора по Азовскому морю. В российском МИД, в свою очередь, напоминали, что односторонний выход из соглашения приведет к "определенным последствиям", которые коснутся обеих стран.В Москве неоднократно напоминали Киеву, что вопрос принадлежности Крымского полуострова закрыт окончательно, так как жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
https://ria.ru/20210830/krym-1747771931.html
украина
киев
республика крым
москва
азовское море
керченский пролив
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в мире, украина, киев, республика крым, москва, верховная рада украины, азовское море, керченский пролив, ситуация на украине, россия
20:12 30.08.2021 (обновлено: 22:57 30.08.2021)
На Украине назвали "подходящий момент" для захвата Крыма
Экс-депутат Рады Хмара призвал дождаться момента для захвата Крыма силой