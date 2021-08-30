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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html
Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 30.08.2021
Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:29
2021-08-30T14:19
культура
татьяна голикова
музеи
театры
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта. Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию. Голикова не уточнила, о какой сумме идет речь."Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар", - отметила она.
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татьяна голикова, музеи, театры, россия
13:29 30.08.2021 (обновлено: 14:19 30.08.2021)
 
Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"

Вице-премьер Голикова: номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит пять тысяч рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С 1 сентября по 31 декабря... Номинал этой карты с учетом времени действия будет составлять три тысячи рублей, со следующего года номинал карты составит пять тысяч рублей", - сказала Голикова на презентации культурной программы "Пушкинская карта".

"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта. Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию. Голикова не уточнила, о какой сумме идет речь.
"Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар", - отметила она.
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27 августа, 16:13Авторы
"Пушкинская карта" с 1 сентября в РФ: кратчайший путь к культуре
 
КультураТатьяна ГоликоваМузеиТеатрыРоссия
 
 
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