13:29 30.08.2021 (обновлено: 14:19 30.08.2021)
Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"
Вице-премьер Голикова: номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит пять тысяч рублей
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"С 1 сентября по 31 декабря... Номинал этой карты с учетом времени действия будет составлять три тысячи рублей, со следующего года номинал карты составит пять тысяч рублей", - сказала Голикова на презентации культурной программы "Пушкинская карта".
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта. Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию. Голикова не уточнила, о какой сумме идет речь.
"Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар", - отметила она.