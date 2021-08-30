https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html

Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"

Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 30.08.2021

Голикова рассказала о программе "Пушкинская карта"

Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:29

2021-08-30T13:29

2021-08-30T14:19

культура

татьяна голикова

музеи

театры

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Номинал "Пушкинской карты" с 1 сентября до 31 декабря составит три тысячи рублей, в 2022 году – пять тысяч рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.Она отметила, что в России сейчас около 13 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, это потенциальная аудитория проекта. Вице-премьер также обратила внимание, что проект позволит учреждениям получить дополнительное финансирование в дополнение к устанавливаемому государственному заданию. Голикова не уточнила, о какой сумме идет речь."Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар", - отметила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/karta-1747548129.html

россия

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татьяна голикова, музеи, театры, россия