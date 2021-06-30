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Культура
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Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи
Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи - РИА Новости, 30.06.2021
Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи
Власти обсуждают запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит компенсировать молодым людям расходы на покупку билетов в учреждения культуры. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T18:58
2021-06-30T18:58
культура
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти обсуждают запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит компенсировать молодым людям расходы на покупку билетов в учреждения культуры."У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства, небольшие, скромные, но тем не менее существенные, для того, чтобы решать эту задачу", - сказал Путин в ходе прямой линии.По его словам, этой программой смогут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет."Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры… Мне кажется, это важно для молодых людей", - сказал Путин, добавив, что программа начнет работать с сентября 2021 года.
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владимир путин, общество
Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи
18:58 30.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Путин рассказал о программе компенсации расходов на посещение учреждений культуры для молодежи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти обсуждают запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит компенсировать молодым людям расходы на покупку билетов в учреждения культуры.
"У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства, небольшие, скромные, но тем не менее существенные, для того, чтобы решать эту задачу", - сказал Путин в ходе прямой линии.
По его словам, этой программой смогут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.
"Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры… Мне кажется, это важно для молодых людей", - сказал Путин, добавив, что программа начнет работать с сентября 2021 года.
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