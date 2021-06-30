https://ria.ru/20210630/kompensatsii-1739296861.html

Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи

Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи - РИА Новости, 30.06.2021

Путин рассказал о запуске программы "Пушкинская карта" для молодежи

Власти обсуждают запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит компенсировать молодым людям расходы на покупку билетов в учреждения культуры. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T18:58

2021-06-30T18:58

2021-06-30T18:58

культура

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Власти обсуждают запуск программы "Пушкинская карта", которая позволит компенсировать молодым людям расходы на покупку билетов в учреждения культуры."У нас есть предложение на этот счет: мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент "Пушкинская карта". Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства, небольшие, скромные, но тем не менее существенные, для того, чтобы решать эту задачу", - сказал Путин в ходе прямой линии.По его словам, этой программой смогут воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет."Рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры… Мне кажется, это важно для молодых людей", - сказал Путин, добавив, что программа начнет работать с сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210630/kolobok-1739258927.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество