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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html
СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва
СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва
Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва, пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:55
2021-08-30T14:55
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
министерство обороны сша
исламское государство
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва, пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства.Газета отмечает, что всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у аэропорта, старшие военачальники встретились на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.Согласно документам, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по защищенной видеоконференции, проинструктировал более десятка высших руководителей министерства по всему миру подготовиться к неизбежному "событию с многочисленными жертвами".Также, согласно информации из документов, в ходе встречи председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о "важных" разведданных, указывающих на то, что террористическая группировка "Исламское государство"* планирует "комплексную атаку". При этом командиры, звонившие из Кабула, отметили, что ворота аэропорта Abbey подвергаются "наивысшей угрозе"."Я не верю, что люди осознают невероятную степень угрозы в этом районе", - заявил Остин, согласно документам.Во время другого разговора командиры в Кабуле изложили план по закрытию ворот Abbey после полудня 26 августа по кабульскому времени (после 10.30 мск). Однако американцы решили подержать ворота открытыми еще некоторое время, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, ллойд остин
14:55 30.08.2021
 
СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва

Politico: Пентагон знал о подготовке атаки у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва

© AP Photo / Wali Sabawoon Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва, пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства.
Газета отмечает, что всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у аэропорта, старшие военачальники встретились на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.
Согласно документам, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по защищенной видеоконференции, проинструктировал более десятка высших руководителей министерства по всему миру подготовиться к неизбежному "событию с многочисленными жертвами".
Также, согласно информации из документов, в ходе встречи председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о "важных" разведданных, указывающих на то, что террористическая группировка "Исламское государство"* планирует "комплексную атаку". При этом командиры, звонившие из Кабула, отметили, что ворота аэропорта Abbey подвергаются "наивысшей угрозе".
"Я не верю, что люди осознают невероятную степень угрозы в этом районе", - заявил Остин, согласно документам.
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 08:00
"Их здесь скрываются тысячи". Что скоро начнется в Афганистане
Во время другого разговора командиры в Кабуле изложили план по закрытию ворот Abbey после полудня 26 августа по кабульскому времени (после 10.30 мск). Однако американцы решили подержать ворота открытыми еще некоторое время, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала.
Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле
© AP Photo / Wali Sabawoon

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

Транспортировка раненных в госпиталь Кабула
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

Раненые в госпитале в Кабуле
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AP Photo

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

Спутниковый снимок с местом взрыва в аэропорту Кабула
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

Боец Талибана* на месте взрыва в аэропорту Кабула
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / ASVAKA NEWS

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Еще более 1300 человек пострадали.

Раненые в госпитале в Кабуле
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / REUTERS TV

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Бойцы Талибана* около госпиталя в Кабуле
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАИсламское государствоЛлойд Остин
 
 
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