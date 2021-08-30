https://ria.ru/20210830/kabul-1747839692.html

СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва

СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва - РИА Новости, 30.08.2021

СМИ: Пентагон знал об атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва

Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва, пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:55

2021-08-30T14:55

2021-08-30T14:55

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

министерство обороны сша

исламское государство

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Пентагон знал о готовящейся атаке у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва, пишет газета Politico со ссылкой на предоставленные ей секретные документы с совещаний оборонного ведомства.Газета отмечает, что всего за 24 часа до того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у аэропорта, старшие военачальники встретились на ежедневном совещании для обсуждения ухудшающейся ситуации в Афганистане.Согласно документам, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по защищенной видеоконференции, проинструктировал более десятка высших руководителей министерства по всему миру подготовиться к неизбежному "событию с многочисленными жертвами".Также, согласно информации из документов, в ходе встречи председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил о "важных" разведданных, указывающих на то, что террористическая группировка "Исламское государство"* планирует "комплексную атаку". При этом командиры, звонившие из Кабула, отметили, что ворота аэропорта Abbey подвергаются "наивысшей угрозе"."Я не верю, что люди осознают невероятную степень угрозы в этом районе", - заявил Остин, согласно документам.Во время другого разговора командиры в Кабуле изложили план по закрытию ворот Abbey после полудня 26 августа по кабульскому времени (после 10.30 мск). Однако американцы решили подержать ворота открытыми еще некоторое время, чтобы позволить британским союзникам продолжить эвакуацию своего персонала.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула унес в четверг жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210828/igil-1747554563.html

афганистан

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2021

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в мире, талибан, афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, ллойд остин