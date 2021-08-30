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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/kabul-1747825203.html
Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021
Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:34
2021-08-30T14:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
дмитрий песков
талибан
афганистан
эммануэль макрон
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две недели назад взяло власть в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию из аэропорта Кабула и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.Ранее в понедельник, 30 августа, телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что талибы возьмут под контроль кабульский аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США. Отмечалось, что талибы консультируются с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта, однако на данный момент соглашение пока не достигнуто.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, кабул (город), дмитрий песков, талибан, афганистан, эммануэль макрон
13:34 30.08.2021 (обновлено: 14:16 30.08.2021)
 
Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Песков: идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле надо обсуждать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две недели назад взяло власть в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.

"Безусловно, это предложение, которое должно обсуждаться. Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим. А главное - очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана"*, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают предложение Макрона.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.
Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию из аэропорта Кабула и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
Ранее в понедельник, 30 августа, телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что талибы возьмут под контроль кабульский аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США. Отмечалось, что талибы консультируются с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта, однако на данный момент соглашение пока не достигнуто.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле
© AP Photo / Wali Sabawoon

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

Транспортировка раненных в госпиталь Кабула
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

Раненые в госпитале в Кабуле
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AP Photo

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

Спутниковый снимок с местом взрыва в аэропорту Кабула
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

Боец Талибана* на месте взрыва в аэропорту Кабула
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / ASVAKA NEWS

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Еще более 1300 человек пострадали.

Раненые в госпитале в Кабуле
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / REUTERS TV

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Бойцы Талибана* около госпиталя в Кабуле
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Дмитрий ПесковТалибанАфганистанЭммануэль Макрон
 
 
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