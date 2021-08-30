Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две недели назад взяло власть в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию из аэропорта Кабула и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.Ранее в понедельник, 30 августа, телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что талибы возьмут под контроль кабульский аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США. Отмечалось, что талибы консультируются с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта, однако на данный момент соглашение пока не достигнуто.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две недели назад взяло власть в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.
"Безусловно, это предложение, которое должно обсуждаться. Здесь очень важно обсудить все модальности такой зоны, режим. А главное - очень важно понять отношение к идее создания такой зоны со стороны "Талибана"*, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают предложение Макрона.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.
Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию из аэропорта Кабула и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
Ранее в понедельник, 30 августа, телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что талибы возьмут под контроль кабульский аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США. Отмечалось, что талибы консультируются с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта, однако на данный момент соглашение пока не достигнуто.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.