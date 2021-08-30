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Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле - РИА Новости, 30.08.2021

Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле

Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:34

2021-08-30T13:34

2021-08-30T14:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

дмитрий песков

талибан

афганистан

эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Идею президента Франции Эммануэля Макрона о зоне безопасности в Кабуле необходимо обсуждать, также очень важно понять отношение к ней "Талибана" *, которое две недели назад взяло власть в столице Афганистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием "зоны безопасности" в столице Афганистана для защиты гуманитарных операций.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению.Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию из аэропорта Кабула и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.Ранее в понедельник, 30 августа, телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник сообщил, что талибы возьмут под контроль кабульский аэропорт Кабула 31 августа после вывода войск США. Отмечалось, что талибы консультируются с Турцией и Катаром о технической помощи для обеспечения работы аэропорта, однако на данный момент соглашение пока не достигнуто.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), дмитрий песков, талибан, афганистан, эммануэль макрон