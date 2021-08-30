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СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять человек
СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять человек - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять человек
Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственника... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:11
2021-08-30T02:11
2021-08-30T02:52
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на родственника погибших.Один из членов этой семьи поименно назвал всех девятерых жертв удара, нацеленного на автомобиль террористов. Самым младшим жертвам - два и три года.Родственник, который приходился братом некоторым из убитых, сказал журналисту канала, что это была "обычная семья".Ранее афганский телеканал Ariana News сообщал, что при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек, включая четырех детей.Военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, афганистан, исламское государство, кабул
02:11 30.08.2021 (обновлено: 02:52 30.08.2021)
СМИ: при ударе США по Кабулу погибли девять человек
CNN: девять мирных жителей погибли при ракетном ударе США в Кабуле, среди них шесть детей
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Девять мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли при ударе с американского беспилотника в Кабуле
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на родственника погибших.
Один из членов этой семьи поименно назвал всех девятерых жертв удара, нацеленного на автомобиль террористов. Самым младшим жертвам - два и три года.
Родственник, который приходился братом некоторым из убитых, сказал журналисту канала, что это была "обычная семья".
"Мы не ИГ* или ДАИШ* (арабский акроним ИГ* - ред.), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", - отметил он.
Ранее афганский телеканал Ariana News сообщал, что при ракетном ударе в Кабуле погибли шесть человек, включая четырех детей.
Военные США
сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана
, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту.
Согласно заявлению Центрального командования, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан"*, которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
*Террористическая организация, запрещенная в России.