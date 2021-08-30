https://ria.ru/20210830/gripp-1747842010.html

Глава НИИ гриппа в Петербурге дал прогноз по ситуации с ОРВИ

Глава НИИ гриппа в Петербурге дал прогноз по ситуации с ОРВИ - РИА Новости, 30.08.2021

Глава НИИ гриппа в Петербурге дал прогноз по ситуации с ОРВИ

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов рассказал о прогнозируемой эпидситуации по гриппу и ОРВИ в наступающем сезоне. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:07

2021-08-30T15:07

2021-08-30T15:07

общество

грипп

санкт-петербург

здоровье - общество

орви

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Директор НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов рассказал о прогнозируемой эпидситуации по гриппу и ОРВИ в наступающем сезоне."Мы входим в очередной сезон по эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ. И, конечно, наши ожидания, что ситуация может измениться, будет достаточное число пациентов, прежде всего, мы сейчас говорим о гриппе. Конечно, прошлый год был особенный, мы практически не наблюдали пациентов с гриппозной инфекцией. Это было и у нас в стране, и во всем мире. Тем не менее даже тех случаев, которые были в мире, их хватило, чтобы ВОЗ определила и спрогнозировала, какие штаммы могу прийти в этом году", - сказал он журналистам.Лиознов отметил, что риски развития гриппа в наступающем сезоне сохраняются."Сегодня мы слышим разные прогнозы, что гриппа не будет… Но мы живем уже второй год в таком состоянии неизвестности, непрогнозируемости. В прошлом году у нас была смена трех штаммов, поэтому мы активно призывали всех вакцинироваться, но гриппа практически не было. В этом году многие говорят, что, может быть, будет все так же. Но в этом году и ситуация другая. У нас достаточное число людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, у нас увеличивается число привитых, то есть фактически прослойка людей, которые практически защищены от коронавирусной инфекции, возрастает. Таким образом, риски развития гриппа как моноинфекции или сочетания грипп и коронавирус сохраняются", - сказал Лиознов.Он призвал всех вакцинироваться от гриппа."Десятилетиями мы использовали вакцину против гриппа, десятилетиями уже показано, что вакцинация против гриппа предотвращает тяжелое течение, она предотвращает летальные исходы. Прежде всего, мы говорим про группы риска… Поэтому в этом сезоне нужно ответственно подойти к защите своего здоровья, привиться", - сказал директор НИИ гриппа.

https://ria.ru/20210819/vaktsinatsiya-1746366538.html

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общество, грипп, санкт-петербург, здоровье - общество, орви