Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/geraschenko-1747828757.html
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра - РИА Новости, 30.08.2021
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко стал советником назначенного в июле главой ведомства Дениса Монастырского, соответствующие... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:52
2021-08-30T13:52
в мире
украина
мвд украины
верховная рада украины
антон геращенко
денис монастырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148655/57/1486555761_0:106:2713:1632_1920x0_80_0_0_525dbcb5047de7eb8f44991de743de84.jpg
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко стал советником назначенного в июле главой ведомства Дениса Монастырского, соответствующие данные содержатся на сайте госпогранслужбы страны.Кабинет министров Украины на заседании 4 августа уволил Геращенко с должности замглавы МВД.По информации ведомства, Геращенко принял участие в совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. "В нем приняли участие первый заместитель председателя государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко", - говорится в сообщении.После отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, который он бессменно занимал с 2014 года, в МВД начались кадровые перестановки. Верховная рада назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.
https://ria.ru/20210716/mvd-1741514037.html
https://ria.ru/20210722/ukraina-1742338550.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148655/57/1486555761_150:0:2569:1814_1920x0_80_0_0_ad93970b1cb80c774b61ef06b66d273b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, мвд украины, верховная рада украины, антон геращенко, денис монастырский
13:52 30.08.2021
 
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра

Экс-замглавы МВД Украины Геращенко назначили советником нового министра Монастырского

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкАнтон Геращенко
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко стал советником назначенного в июле главой ведомства Дениса Монастырского, соответствующие данные содержатся на сайте госпогранслужбы страны.
Кабинет министров Украины на заседании 4 августа уволил Геращенко с должности замглавы МВД.
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:25
МВД Украины возглавил Денис Монастырский
По информации ведомства, Геращенко принял участие в совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. "В нем приняли участие первый заместитель председателя государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко", - говорится в сообщении.
После отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, который он бессменно занимал с 2014 года, в МВД начались кадровые перестановки. Верховная рада назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 11:19
Россия обратила внимание ЕСПЧ на работу украинского сайта "Миротворец"
 
В миреУкраинаМВД УкраиныВерховная Рада УкраиныАнтон ГеращенкоДенис Монастырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
13:34Запад показал ненадежность в отношениях, заявил Лавров
13:34Песков прокомментировал идею Макрона о зоне безопасности в Кабуле
13:32Путин посетит космодром "Восточный"
Лента новостейМолния