https://ria.ru/20210830/geraschenko-1747828757.html
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра - РИА Новости, 30.08.2021
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко стал советником назначенного в июле главой ведомства Дениса Монастырского, соответствующие... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T13:52
2021-08-30T13:52
2021-08-30T13:52
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КИЕВ, 30 авг - РИА Новости. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко стал советником назначенного в июле главой ведомства Дениса Монастырского, соответствующие данные содержатся на сайте госпогранслужбы страны.Кабинет министров Украины на заседании 4 августа уволил Геращенко с должности замглавы МВД.По информации ведомства, Геращенко принял участие в совещании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы. "В нем приняли участие первый заместитель председателя государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко", - говорится в сообщении.После отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, который он бессменно занимал с 2014 года, в МВД начались кадровые перестановки. Верховная рада назначила новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Монастырского.
https://ria.ru/20210716/mvd-1741514037.html
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в мире, украина, мвд украины, верховная рада украины, антон геращенко, денис монастырский
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
Экс-замглавы МВД Украины Геращенко назначили советником нового министра Монастырского