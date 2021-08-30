https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату - РИА Новости, 30.08.2021
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:03
2021-08-30T17:03
2021-08-30T17:16
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД."Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.Пятнадцатого июля МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга. Шестого июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже российский МИД объявил его персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ.Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван 3 августа в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, отмечалось в комментарии МИД России.
https://ria.ru/20210811/vengriya-1745362652.html
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эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:03 30.08.2021 (обновлено: 17:16 30.08.2021)
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
МИД: Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату