https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату - РИА Новости, 30.08.2021

Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:03

2021-08-30T17:03

2021-08-30T17:16

эстония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД."Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.Пятнадцатого июля МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга. Шестого июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже российский МИД объявил его персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ.Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван 3 августа в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, отмечалось в комментарии МИД России.

https://ria.ru/20210811/vengriya-1745362652.html

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

эстония

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эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия