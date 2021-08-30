Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату - РИА Новости, 30.08.2021
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату
Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:03
2021-08-30T17:16
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД."Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.Пятнадцатого июля МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга. Шестого июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже российский МИД объявил его персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ.Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван 3 августа в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, отмечалось в комментарии МИД России.
https://ria.ru/20210811/vengriya-1745362652.html
https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_324:0:2877:1915_1920x0_80_0_0_1ab22c2b20d67bfae138794ca3248df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
17:03 30.08.2021 (обновлено: 17:16 30.08.2021)
 
Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

МИД: Эстония не выдала въездную визу российскому дипломату

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата, сообщили в эстонском МИД.
"Сегодня, 30 августа, МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из РФ", - говорится в сообщении на сайте эстонского МИД.
Паспорта и визы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:09Туризм
Дипломаты сообщили, что изменилось при подаче документов на визу в Венгрию
Пятнадцатого июля МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга. Шестого июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Позже российский МИД объявил его персоной нон грата и сообщил, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. В Таллине случившееся назвали провокацией ФСБ.
Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван 3 августа в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, отмечалось в комментарии МИД России.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 06:38
Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
 
ЭстонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Бизнесмен Агаларов не планирует строить новые торговые центры в России
06:04В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
06:00Агаларов подсчитал убытки принадлежащих Crocus Group торговых центров
05:54"Известия": в России заметно снизились цены на жилье
05:17Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard
05:12Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
05:05"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
04:25Трамп заявил, что США перестанут уважать после вывода войск из Афганистана
04:10Врачи предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей
04:10Врач назвала осенние продукты для иммунитета
03:59СМИ раскрыло неожиданные функции новых iPhone
03:56"Пусть трепещут!": в Польше назвали главный "страх" России
03:54Педиатр назвала опасные для детей диеты
03:43В России испытываются беспилотники для слежения за подлодками
03:38В Раде заявили о дискриминации граждан Украины по языковому признаку
03:31Эксперт рассказал, как Япония вела бактериологическую войну на границе СССР
03:16В России испытали робота, способного преодолеть 100 километров
03:13Водителям указали на важные изменения по штрафам с 1 сентября
03:09Отставные генералы США потребовали увольнения руководства Пентагона
03:00Золото и сверхценные элементы будут получать в России из угольных отходов
Лента новостейМолния