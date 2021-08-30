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Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех

Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех - РИА Новости, 30.08.2021

Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех

Число жертв ДТП на трассе в Волгоградской области с участием Toyota Camry и цементовоза выросло до четырех, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:53

2021-08-30T16:53

2021-08-30T16:53

происшествия

тамбов

волгоградская область

волгоград

toyota camry

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Число жертв ДТП на трассе в Волгоградской области с участием Toyota Camry и цементовоза выросло до четырех, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что утром в понедельник на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом. В результате ДТП, по данным полиции, погибли три человека, а оба водителя были госпитализированы с тяжелыми травмами.

тамбов

волгоградская область

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбов, волгоградская область, волгоград, toyota camry