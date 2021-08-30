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Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех
Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех - РИА Новости, 30.08.2021
Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех
Число жертв ДТП на трассе в Волгоградской области с участием Toyota Camry и цементовоза выросло до четырех, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T16:53
2021-08-30T16:53
происшествия
тамбов
волгоградская область
волгоград
toyota camry
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Число жертв ДТП на трассе в Волгоградской области с участием Toyota Camry и цементовоза выросло до четырех, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.Ранее сообщалось, что утром в понедельник на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом. В результате ДТП, по данным полиции, погибли три человека, а оба водителя были госпитализированы с тяжелыми травмами.
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происшествия, тамбов, волгоградская область, волгоград, toyota camry
16:53 30.08.2021
 
Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех

Число жертв ДТП с цементовозом в Волгоградской области выросло до четырех человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Число жертв ДТП на трассе в Волгоградской области с участием Toyota Camry и цементовоза выросло до четырех, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом. В результате ДТП, по данным полиции, погибли три человека, а оба водителя были госпитализированы с тяжелыми травмами.
"Пострадавший, госпитализированный в Новоаннинскую ЦРБ, скончался. Медики предприняли все усилия по его спасению, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Состояние пострадавшего, находящегося в Михайловской ЦРБ, врачи оценивают как средней тяжести", - сообщили в комитете здравоохранения.
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ПроисшествияТамбовВолгоградская областьВолгоградToyota Camry
 
 
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