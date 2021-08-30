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В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом - РИА Новости, 30.08.2021
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом
Три человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с цементовозом на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:50
2021-08-30T09:50
2021-08-30T09:50
происшествия
волгоградская область
toyota camry
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с цементовозом на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.По информации ведомства, в понедельник на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом."В результате ДТП трое пассажиров "Тойоты" погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, toyota camry
В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом
Три человека погибли при столкновении легковушки с цементовозом на трассе под Волгоградом