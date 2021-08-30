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В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом - РИА Новости, 30.08.2021

В Волгоградской области три человека погибли в ДТП с цементовозом

Три человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с цементовозом на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:50

2021-08-30T09:50

2021-08-30T09:50

происшествия

волгоградская область

toyota camry

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с цементовозом на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.По информации ведомства, в понедельник на трассе Тамбов - Волгоград - Астрахань Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом."В результате ДТП трое пассажиров "Тойоты" погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

волгоградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, toyota camry