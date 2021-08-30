https://ria.ru/20210830/dokumenty-1747904034.html

ФСБ рассказала о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны

ФСБ рассказала о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны - РИА Новости, 30.08.2021

ФСБ рассказала о зверствах нацистов в Киевской области в годы войны

Гитлеровцы во время оккупации Бородянского района Киевской области в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население, применяя широкий набор... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:47

2021-08-30T21:47

2021-08-30T21:47

общество

фсб

киевская область

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Гитлеровцы во время оккупации Бородянского района Киевской области в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население, применяя широкий набор зверств: одних обреченных сжигали заживо, а других перед расстрелом пытали, выбивая им глаза, отрезая уши, следует из документа, рассекреченного Управлением ФСБ России по Омской области, и с которым ознакомилось РИА Новости."В Омской области один из крупнейших архивов органов безопасности. Сюда часто на хранение поступают документы из других регионов", - пояснили агентству в пресс-службе УФСБ по Омской области.Речь идет об акте, составленном специальной советской комиссией в ноябре 1943 года после освобождения Бородянского района Красной армией. Эти актом фиксировались факты чудовищных преступлений нацистов в селе Бородянке."На протяжении всего времени разгула гестаповцев достаточно было малейшего подозрения или доноса – и человека арестовывали или сажали в камеры при бывшем клубе, в камерах абсолютная темнота, нет возможности лечь за недостатком места, по 5 суток людям не давали ни есть, ни пить, на допросах беспощадно избивали, а часто расстреливали без допроса", - говорится в документе со ссылкой на свидетельские показания.Расстрелы в Бородянке проводились сперва в колхозном саду. "Месяца полтора тому назад там были расстреляны 48 человек… Учителя школы видели в саду еще три ямы под соснами", - отмечалось в акте. Людей также расстреливали на местном кладбище и на территории бывшего кирпичного завода.Комиссия присутствовала при раскопках четырех ям на дворе полиции, где находились останки не жителей как Бородянки, так и соседних населенных пунктов. "Тут были закопаны 917 жертв в период приблизительно последнего месяца… Очевидно, гестаповцы предварительно ограбили свои жертвы, так как все они без обуви, полураздетые и в лохмотьях. Все были расстреляны в лежачем положении выстрелом в голову", - говорилось в акте.В документе приведены результаты осмотра найденных останков."У Власенко Николая (из села Галенки) оборваны уши, у Песковцева Дмитрия (из Бородянки) и Некрутенко Евдокии (из Небрата) нет совершенно глаз, у Тимошенко Марии (из села Галенки) разбиты руки, у Мальниченко Ивана (из Загалец) выбиты зубы", - указано в акте.Особенно было обезображено тело учителя села Бобинец Владимира Креминского 60 лет – его гитлеровцы арестовали за три дня своего ухода из Бородянки, узнав, что сын учителя – советский летчик."Вот внешний вид его тела: голова пробита прикладами, уши и губы порезаны, нос пробит, нет следов волосатости на груди и ногах из-за ожогов, которые оставили красные пятна; от той же причины кожа вздута, а от локтя до кисти правой руки оторвана и висит", - так описывались в акте последствия пыток Креминского.Но гитлеровцы не только расстреливали ни в чем не повинных людей, но и сжигали заживо.Согласно акту, в феврале 1943 года гестапо распорядилось освободить одну из хат на окраине Бородянки, куда гитлеровцы привели 24 арестованных человека, в том числе несколько семей. "Дом… был наполнен сеном и сожжен вместе с находящимися в нем жертвами", - написано в акте."Таковы факты нечеловеческих зверств, доходящих часто до средневековых приемов инквизиции и свидетельствующих о крайней жестокости людей, объявивших тотальную войну", - резюмировалось в документе.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил СУСК по Омской области изучить рассекреченные материалы о преступлениях нацистов в Киевской области.

https://ria.ru/20210723/oborona-1742454517.html

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

https://ria.ru/20210824/ubiystvo-1746959752.html

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, фсб, киевская область, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности