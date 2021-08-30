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В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских

В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских - РИА Новости, 30.08.2021

В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских

Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:51

2021-08-30T09:51

2021-08-30T14:04

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией.Так, он призвал не путать шашлык и барбекю — первый, по его словам, "символизирует дерзость и отвагу русского народа". Даже "дождь и холод русских не пугают", если они решают выехать на природу, добавил пользователь.Он отметил, что при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду, а успех здесь зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. "В России вкусно замариновать мясо — высшее мастерство", — пояснил автор.Он добавил, что при жарке россияне придерживаются определенных традиций — процесс требует терпения, поэтому этим обычно занимаются мужчины.Пользователь заключил, что шашлык по-русски не любит суеты, здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210814/vkusnyashki-1745733919.html

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