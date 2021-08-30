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В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских
В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских - РИА Новости, 30.08.2021
В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских
Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:51
2021-08-30T09:51
2021-08-30T14:04
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пользователь китайского портала WeChat поделился восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией.Так, он призвал не путать шашлык и барбекю — первый, по его словам, "символизирует дерзость и отвагу русского народа". Даже "дождь и холод русских не пугают", если они решают выехать на природу, добавил пользователь.Он отметил, что при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду, а успех здесь зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. "В России вкусно замариновать мясо — высшее мастерство", — пояснил автор.Он добавил, что при жарке россияне придерживаются определенных традиций — процесс требует терпения, поэтому этим обычно занимаются мужчины.Пользователь заключил, что шашлык по-русски не любит суеты, здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, россия
09:51 30.08.2021 (обновлено: 14:04 30.08.2021)
В Китае назвали блюдо, символизирующее дерзость и отвагу русских
Пользователь портала WeChat назвал шашлык по-русски непостижимой философией
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Пользователь китайского портала WeChat
поделился восхищением от русского шашлыка, назвав его приготовление непостижимой философией.
Так, он призвал не путать шашлык и барбекю — первый, по его словам, "символизирует дерзость и отвагу русского народа". Даже "дождь и холод русских не пугают", если они решают выехать на природу, добавил пользователь.
Он отметил, что при приготовлении этого мясного деликатеса особое внимание уделяется маринаду, а успех здесь зависит от правильного соблюдения пропорций ингредиентов. "В России
вкусно замариновать мясо — высшее мастерство", — пояснил автор.
Он добавил, что при жарке россияне придерживаются определенных традиций — процесс требует терпения, поэтому этим обычно занимаются мужчины.
Пользователь заключил, что шашлык по-русски не любит суеты, здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>