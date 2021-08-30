https://ria.ru/20210830/belyaev-1747827129.html

"Ничего страшного нет": Беляев и Абрамова рассказали об отсутствии детей

"Ничего страшного нет": Беляев и Абрамова рассказали об отсутствии детей - РИА Новости, 30.08.2021

"Ничего страшного нет": Беляев и Абрамова рассказали об отсутствии детей

Актеры Юрий Беляев и Татьяна Абрамова рассказали о подробностях совместной жизни в эфире передаче "Судьба человека". Они признались, что сперва думали об общих... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T16:26

2021-08-30T16:26

2021-08-30T16:26

шоубиз

актеры

знаменитости

татьяна абрамова

георгий данелия

борис корчевников

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актеры Юрий Беляев и Татьяна Абрамова рассказали о подробностях совместной жизни в эфире передаче "Судьба человека". Они признались, что сперва думали об общих детях.Влюбленные вместе восемь лет. Беляев признался, что не хотел связывать свою жизнь с актрисой. Тем более, что Абрамова младше на 28 лет.Актриса до этого была замужем за оператором Сергеем Кулишенко. В браке родилось двое детей. У Беляева также есть двое детей от первой жены, и один ребенок от третьего брака.В предыдущем выпуске программы "Судьба человека" вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына.

https://ria.ru/20210820/korchevnikov-1746525143.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

актеры, знаменитости, татьяна абрамова, георгий данелия, борис корчевников