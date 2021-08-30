"Ничего страшного нет": Беляев и Абрамова рассказали об отсутствии детей
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актеры Юрий Беляев и Татьяна Абрамова рассказали о подробностях совместной жизни в эфире передаче "Судьба человека". Они признались, что сперва думали об общих детях.
"Наверное в самом начале, как и у любой семьи, были такие желания. Но, на самом деле, то, что не родился никто, ничего страшного в этом нет. Те дети, которые есть, семья, которая у нас есть из пяти детей и одного внука – Господь говорит нам, видимо, быть внимательнее к этим людям", – отметила Татьяна.
Влюбленные вместе восемь лет. Беляев признался, что не хотел связывать свою жизнь с актрисой. Тем более, что Абрамова младше на 28 лет.
"Был уверен, что никогда не окажусь рядом с артисткой, к тому же рыжей. Это было табу для меня. И вдруг передо мной оказывается актриса, рыжеволосая и смешливая. Потом выяснилось, что она поет. От ее голоса меня "вштыривает" так, что я себя не узнаю", – признался Беляев.
Актриса до этого была замужем за оператором Сергеем Кулишенко. В браке родилось двое детей. У Беляева также есть двое детей от первой жены, и один ребенок от третьего брака.
В предыдущем выпуске программы "Судьба человека" вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына.