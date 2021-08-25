https://ria.ru/20210825/daneliya-1747209884.html

Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына

Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына - РИА Новости, 25.08.2021

Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына

Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:53

2021-08-25T16:53

2021-08-25T16:54

шоубиз

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георгий данелия

борис корчевников

знаменитости

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при загадочных обстоятельствах в 1985 году.Юркова-Данелия вспомнила, что к Николаю в гости приехал друг из Грузии. Они сдавали вместе фильм в Госкино, а затем распивали спиртное.По словам вдовы, Николай в последние минуты жизни смог позвонить матери, но не успел ничего объяснить.Она также отметила, что Георгий очень тяжело переживал внезапную смерть сына. Он психологически закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему.Знаменитый режиссер умер в 2019 году в возрасте 88 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20190409/1552507816.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, георгий данелия, борис корчевников, знаменитости