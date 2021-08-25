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Шоубиз
https://ria.ru/20210825/daneliya-1747209884.html
Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына
Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына - РИА Новости, 25.08.2021
Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына
Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:53
2021-08-25T16:54
шоубиз
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георгий данелия
борис корчевников
знаменитости
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при загадочных обстоятельствах в 1985 году.Юркова-Данелия вспомнила, что к Николаю в гости приехал друг из Грузии. Они сдавали вместе фильм в Госкино, а затем распивали спиртное.По словам вдовы, Николай в последние минуты жизни смог позвонить матери, но не успел ничего объяснить.Она также отметила, что Георгий очень тяжело переживал внезапную смерть сына. Он психологически закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему.Знаменитый режиссер умер в 2019 году в возрасте 88 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
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интервью, георгий данелия, борис корчевников, знаменитости
16:53 25.08.2021 (обновлено: 16:54 25.08.2021)
 

Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына

© @Россия 1/YouTubeСудьба Галины Данелии. "У нас с Георгием был свой "Осенний марафон". Судьба человека. Кадр видео
Судьба Галины Данелии. У нас с Георгием был свой Осенний марафон. Судьба человека. Кадр видео
© @Россия 1/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при загадочных обстоятельствах в 1985 году.
Юркова-Данелия вспомнила, что к Николаю в гости приехал друг из Грузии. Они сдавали вместе фильм в Госкино, а затем распивали спиртное.

"Потом за компанию выпили. На этом все. Погибли два парня молодых. Одному из них было 25, другому — 26 лет", — заявила Галина.

По словам вдовы, Николай в последние минуты жизни смог позвонить матери, но не успел ничего объяснить.

"Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери. Сказал: "Мама, помоги!". И все, у него упала трубка. Что было на самом деле — мы не знаем. Люди, которые занимались расследованием этого вопроса, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире", — призналась Юркова-Данелия.

Она также отметила, что Георгий очень тяжело переживал внезапную смерть сына. Он психологически закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему.
Знаменитый режиссер умер в 2019 году в возрасте 88 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян на церемонии прощания с режиссером Георгием Данелией - РИА Новости, 1920, 09.04.2019
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