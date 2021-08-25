16:53 25.08.2021 (обновлено: 16:54 25.08.2021)
Вдова Георгия Данелии раскрыла подробности трагичной смерти его сына
© @Россия 1/YouTubeСудьба Галины Данелии. "У нас с Георгием был свой "Осенний марафон". Судьба человека. Кадр видео
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Вдова Георгия Данелии Галина в программе "Судьба человека" раскрыла подробности смерти сына режиссера. Николай родился от актрисы Любови Соколовой и умер при загадочных обстоятельствах в 1985 году.
Юркова-Данелия вспомнила, что к Николаю в гости приехал друг из Грузии. Они сдавали вместе фильм в Госкино, а затем распивали спиртное.
"Потом за компанию выпили. На этом все. Погибли два парня молодых. Одному из них было 25, другому — 26 лет", — заявила Галина.
По словам вдовы, Николай в последние минуты жизни смог позвонить матери, но не успел ничего объяснить.
"Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери. Сказал: "Мама, помоги!". И все, у него упала трубка. Что было на самом деле — мы не знаем. Люди, которые занимались расследованием этого вопроса, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире", — призналась Юркова-Данелия.
Она также отметила, что Георгий очень тяжело переживал внезапную смерть сына. Он психологически закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему.
Знаменитый режиссер умер в 2019 году в возрасте 88 лет. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
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