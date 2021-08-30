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Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes - РИА Новости, 30.08.2021
Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T05:43
2021-08-30T13:35
экономика
forbes
аркадий ротенберг
wildberries
татьяна бакальчук
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes.На прошлой неделе Татьяна Бакальчук заняла первое место в составленном журналом рейтинге самых богатых россиянок. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов, ее мужа Владислава — в 130 миллионов.На второй строчке расположилась семья Гурьевых, владельцев "Фосагро". Их состояние за год выросло до 6,9 миллиарда долларов. Лидеры прошлого года, Аркадий Ротенберг и его семья, сместились на третье место — у них 5,95 миллиарда долларов, доход за год вырос на 500 миллионов. На четвертом месте оказалась семья Гуцериевых с 3,7 миллиарда долларов, а на пятом, как и год назад, — семья Евтушенковых (АФК "Система") с 3,2 миллиарда.Шестыми стали Шаймиевы (три миллиарда долларов), седьмыми — Рахимкуловы (инвестиционная компания Kafijat; 1,95 миллиарда), восьмыми — Бажаевы (группы "Альянс" и "Полис"; 1,75 миллиарда), девятыми — Линники (АПХ "Мираторг"; 1,7 миллиарда). Замкнула первую десятку семья Саркисовых (группа РЕСО) — у них 1,65 миллиарда долларов, это нижняя планка вхождения в рейтинг.Совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось на 16,1 миллиарда — до 42,9 миллиарда долларов, отмечает Forbes.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/bakalchuk-1747197567.html
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экономика, forbes, аркадий ротенберг, wildberries, татьяна бакальчук, россия
05:43 30.08.2021 (обновлено: 13:35 30.08.2021)
 
Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Forbes: супруги Бакальчуки возглавили список богатейших семей России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes.
На прошлой неделе Татьяна Бакальчук заняла первое место в составленном журналом рейтинге самых богатых россиянок. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов, ее мужа Владислава — в 130 миллионов.

"Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100 процентов принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю в один процент, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг", — пишет издание.

На второй строчке расположилась семья Гурьевых, владельцев "Фосагро". Их состояние за год выросло до 6,9 миллиарда долларов. Лидеры прошлого года, Аркадий Ротенберг и его семья, сместились на третье место — у них 5,95 миллиарда долларов, доход за год вырос на 500 миллионов. На четвертом месте оказалась семья Гуцериевых с 3,7 миллиарда долларов, а на пятом, как и год назад, — семья Евтушенковых (АФК "Система") с 3,2 миллиарда.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось на 16,1 миллиарда — до 42,9 миллиарда долларов, отмечает Forbes.
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ЭкономикаForbesАркадий РотенбергWildberriesТатьяна БакальчукРоссия
 
 
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