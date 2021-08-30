https://ria.ru/20210830/bakalchuk-1747775493.html

Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes - РИА Новости, 30.08.2021

Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T05:43

2021-08-30T05:43

2021-08-30T13:35

экономика

forbes

аркадий ротенберг

wildberries

татьяна бакальчук

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук, основатели Wildberries, возглавили список богатейших семей России по версии Forbes.На прошлой неделе Татьяна Бакальчук заняла первое место в составленном журналом рейтинге самых богатых россиянок. Ее состояние оценивается в 13 миллиардов долларов, ее мужа Владислава — в 130 миллионов.На второй строчке расположилась семья Гурьевых, владельцев "Фосагро". Их состояние за год выросло до 6,9 миллиарда долларов. Лидеры прошлого года, Аркадий Ротенберг и его семья, сместились на третье место — у них 5,95 миллиарда долларов, доход за год вырос на 500 миллионов. На четвертом месте оказалась семья Гуцериевых с 3,7 миллиарда долларов, а на пятом, как и год назад, — семья Евтушенковых (АФК "Система") с 3,2 миллиарда.Шестыми стали Шаймиевы (три миллиарда долларов), седьмыми — Рахимкуловы (инвестиционная компания Kafijat; 1,95 миллиарда), восьмыми — Бажаевы (группы "Альянс" и "Полис"; 1,75 миллиарда), девятыми — Линники (АПХ "Мираторг"; 1,7 миллиарда). Замкнула первую десятку семья Саркисовых (группа РЕСО) — у них 1,65 миллиарда долларов, это нижняя планка вхождения в рейтинг.Совокупное состояние десяти богатейших семей России увеличилось на 16,1 миллиарда — до 42,9 миллиарда долларов, отмечает Forbes.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/bakalchuk-1747197567.html

https://ria.ru/20210802/milliardery-1743934962.html

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экономика, forbes, аркадий ротенберг, wildberries, татьяна бакальчук, россия