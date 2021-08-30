https://ria.ru/20210830/arest-1747785487.html

В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки

В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки - РИА Новости, 30.08.2021

В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки

Суд в Башкирии арестовал на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:30

2021-08-30T09:30

2021-08-30T10:19

происшествия

бирский район

россия

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УФА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Тело школьницы нашли в ночь на 27 августа в лесополосе около села Питяково Бирского района. По словам матери, девочка ушла на день рождения к подруге и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемых — молодых людей 21 и 24 лет.По данным следствия, молодые люди присоединились к компании подростков, отмечавших день рождения на улице в Питяково, а затем предложили продолжить празднование дома у одного из них. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, они изнасиловали девочку, задушили ее и выбросили тело в яму недалеко от дома.На допросе оба задержанных признались в преступлении.

https://ria.ru/20210827/devochka-1747516092.html

бирский район

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2021

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происшествия, бирский район, россия