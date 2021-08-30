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В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки
В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки - РИА Новости, 30.08.2021
В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки
Суд в Башкирии арестовал на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:30
2021-08-30T10:19
происшествия
бирский район
россия
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УФА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.Тело школьницы нашли в ночь на 27 августа в лесополосе около села Питяково Бирского района. По словам матери, девочка ушла на день рождения к подруге и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемых — молодых людей 21 и 24 лет.По данным следствия, молодые люди присоединились к компании подростков, отмечавших день рождения на улице в Питяково, а затем предложили продолжить празднование дома у одного из них. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, они изнасиловали девочку, задушили ее и выбросили тело в яму недалеко от дома.На допросе оба задержанных признались в преступлении.
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происшествия, бирский район, россия
09:30 30.08.2021 (обновлено: 10:19 30.08.2021)
 
В Башкирии арестовали двоих подозреваемых в убийстве девочки

СК: двое подозреваемых в убийстве девочки в Башкирии арестованы на два месяца

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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УФА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал на два месяца двух молодых людей, подозреваемых в убийстве 15-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.
Тело школьницы нашли в ночь на 27 августа в лесополосе около села Питяково Бирского района. По словам матери, девочка ушла на день рождения к подруге и не вернулась.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемых — молодых людей 21 и 24 лет.
По данным следствия, молодые люди присоединились к компании подростков, отмечавших день рождения на улице в Питяково, а затем предложили продолжить празднование дома у одного из них. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, они изнасиловали девочку, задушили ее и выбросили тело в яму недалеко от дома.
На допросе оба задержанных признались в преступлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 14:08
СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
 
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