https://ria.ru/20210829/prokuratura-1747704449.html

В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки

В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки - РИА Новости, 29.08.2021

В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Бирском районе Башкирии, нашли мертвой, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T07:46

2021-08-29T07:46

2021-08-29T12:20

происшествия

бирский район

республика башкортостан

россия

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УФА, 29 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Бирском районе Башкирии, нашли мертвой, сообщила прокуратура республики.Об исчезновении девочки заявила в полицию ее мать. По ее словам, 27 августа та ушла на день рождения к подруге и не вернулась. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в яме в селе Питяково.Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 21 и 24 лет. Они уже сознались в преступлении, сообщает башкирский главк СК.Как выяснило следствие, подростки справляли день рождения на улице в Питяково, впоследствии к ним присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, подозреваемые изнасиловали девочку, задушили ее, а тело спрятали в яме недалеко от дома.Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль. Кроме того, надзорное ведомство намерено дать оценку действиям представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210827/devochka-1747516092.html

бирский район

республика башкортостан

россия

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происшествия, бирский район, республика башкортостан, россия