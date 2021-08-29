https://ria.ru/20210829/prokuratura-1747704449.html
В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки
В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки - РИА Новости, 29.08.2021
В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Бирском районе Башкирии, нашли мертвой, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T07:46
2021-08-29T07:46
2021-08-29T12:20
происшествия
бирский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 29 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Бирском районе Башкирии, нашли мертвой, сообщила прокуратура республики.Об исчезновении девочки заявила в полицию ее мать. По ее словам, 27 августа та ушла на день рождения к подруге и не вернулась. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в яме в селе Питяково.Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 21 и 24 лет. Они уже сознались в преступлении, сообщает башкирский главк СК.Как выяснило следствие, подростки справляли день рождения на улице в Питяково, впоследствии к ним присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, подозреваемые изнасиловали девочку, задушили ее, а тело спрятали в яме недалеко от дома.Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль. Кроме того, надзорное ведомство намерено дать оценку действиям представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210827/devochka-1747516092.html
бирский район
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происшествия, бирский район, республика башкортостан, россия
07:46 29.08.2021 (обновлено: 12:20 29.08.2021)
В Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки
Прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве 15-летней девочки в Башкирии
УФА, 29 авг — РИА Новости.
Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Бирском районе
Башкирии, нашли мертвой, сообщила прокуратура республики.
Об исчезновении девочки заявила в полицию ее мать. По ее словам, 27 августа та ушла на день рождения к подруге и не вернулась. Вскоре тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в яме в селе Питяково.
Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали двух местных жителей 21 и 24 лет. Они уже сознались в преступлении, сообщает башкирский главк СК
.
Как выяснило следствие, подростки справляли день рождения на улице в Питяково, впоследствии к ним присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Позже, когда другие участники застолья уже разошлись, подозреваемые изнасиловали девочку, задушили ее, а тело спрятали в яме недалеко от дома.
Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль. Кроме того, надзорное ведомство намерено дать оценку действиям представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.